Street ed urban art a Livorno, il progetto dell’Istituto comprensivo Mazzini

Un video, che verrà utilizzato come materiale per l'orientamento, racconta il percorso che i ragazzi della classe terza dell'anno scolastico 2021-2022, hanno realizzato in città attraverso le opere di street ed urban art

di Giulia Bellaveglia

Il murale dedicato a Mascagni, quello in memoria di Modigliani e lo Spiderman di via Montebello. E ancora Otto di via Carlo Bini o le cassette delle lettere arricchite dai graffiti. Questo – e molto altro – è ciò che gli studenti dell’Istituto comprensivo Giuseppe Mazzini hanno potuto ammirare nel contesto di una particolare gita di classe realizzata proprio a Livorno, nei luoghi familiari e le cui immagini sono state raccolte in un video. L’itinerario, nato come contaminazione artistica sul territorio tra street ed urban art, ha visto protagonisti gli alunni della classe terza dell’anno scolastico 2021-2022 , con il coinvolgimento delle materie di arte, educazione motoria e musica. “Un anno – spiega la professoressa di arte Michela Lombardi, ideatrice e coordinatrice del progetto – in cui i ragazzi sono stati penalizzati, perché, a causa della pandemia, non è stato possibile organizzare le consuete gite. Nell’ultima parte del percorso abbiamo però deciso di fare qualcosa del genere, pur rimanendo in città. Tutti gli studenti hanno partecipato con entusiasmo al trekking urbano, avendo la possibilità di ammirare la Livorno della street ed urban art”. “Dagli spiriti desiderosi – aggiunge il dirigente scolastico Rino Bucci – nascono belle esperienze, come questa. Un esempio di come la scuola sia capace di inventarsi e reinventarsi anche in situazioni estreme. Abbiamo pensato a questa iniziativa perché, com’è ovvio, i ragazzi hanno sofferto molto la privazione della vita sociale nel periodo pandemico. Inoltre, la nostra città possiede tante bellezze, che spesso diamo per scontate o non notiamo in quanto luoghi familiari. Soffermarsi ad apprezzarle è sicuramente un atteggiamento positivo”. Il video verrà utilizzato come materiale di orientamento per i futuri iscritti all’istituto. Presenti alla presentazione del progetto anche gli artisti autori di due delle opere visibili nella produzione, Giovanni Da Monreale e Marco Quaretta, che hanno illustrato le caratteristiche delle proprie opere.

Condividi: