Studenti unici nel loro genere, primo incontro alle Pazzini

Sostenuto dall'avvocata Leandra Ferrini e dalla psicopedagogista Valentina Figus, il progetto si concluderà il 10 dicembre in occasione della giornata internazionale dei diritti dell'uomo e prevede altri due incontri rientranti nei sedici giorni di attivismo contro la violenza di ogni genere

Il progetto Studenti unici nel loro genere è sostenuto dall’avvocata Leandra Ferrini e dalla Dottoressa Valentina Figus, psicopedagogista, e nasce con l’idea di sensibilizzare gli adolescenti sulla necessità di un impegno per mettere in luce il fenomeno della violenza di genere e attuare misure per prevenirlo e contrastarlo, fornendo loro gli strumenti per affrontare le proprie esperienze di vita in modo diverso, utilizzando un approccio positivo ed originale, libero da stereotipi. Il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alla scuola media Plesso Pazzini, facente parte dell’omnicomprensivo De Amicis di Livorno, si terrà il primo incontro che vedrà impegnati i ragazzi della terza e seconda media, sezione H. In tale occasione si approfondiranno i temi della violenza contro le donne e della parità di genere. Lo scopo è di insegnare agli studenti come riconoscere gli atti di violenza di genere e come reagire ad essi, suggerendo le modalità operative per chiedere aiuto e non sentirsi mai soli nell’affrontare tali eventi. Il progetto si concluderà il 10 dicembre in occasione della giornata internazionale dei diritti dell’uomo e prevede altri due incontri rientranti nei sedici giorni di attivismo contro la violenza di ogni genere.

