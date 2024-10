Viola, dall’Iti al Sant’Anna vincendo il concorso di ingresso in Medicina

La 19enne a giugno si è diplomata con 100 e lode in biotecnologie sanitarie all'ITIS Galilei ed ha superato come prima classificata il test di ingresso a Scienze Mediche al Sant'Anna dopo aver superato lo scorso anno, mentre frequentava la quarta superiore, il test di ingresso in Medicina e Chirurgia all'università di Pisa. Le congratulazioni dell'ITI: "Viola è un esempio significativo di passione e tenacia che ci piace evidenziare anche a tutti i giovanissimi alunni. A lei le nostre più sincere congratulazioni e infiniti auguri di un futuro colmo di soddisfazioni"

“Avevo sensazione positive ma arrivare prima proprio non me lo aspettavo. Secchiona? Se si intende nel senso stereotipato del termine, ovvero persona che studia e non fa altro, assolutamente no. Esco con gli amici, vado a teatro, suono, per un periodo ho avuto anche l’idea di entrare in un gruppo musicale. Ovviamente studio, altrimenti non avrei potuto avere questi risultati, ma chiusa in casa proprio no”. A parlare è Viola Salvatici, 19 anni, livornese, che ringraziamo per la disponibilità, studentessa al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia all’università di Pisa e studentessa al primo anno del corso di laurea in Scienze Mediche alla scuola superiore Sant’Anna. Appassionata di recitazione, chitarra elettrica e escape room, la 19enne non solo ha superato quindi due test di ingresso; non solo ha superato il test di ingresso a Medicina e Chirurgia a marzo dello scorso anno mentre frequentava la quarta superiore. Quest’anno dopo aver ottenuto la Maturità (100 e lode, manco a dirlo) in biotecnologie sanitarie all’ITIS Galilei ha superato il secondo test di ingresso, quello al Sant’Anna, classificandosi prima. “Quando hanno saputo che provenivo da un istituto tecnico piuttosto che da un liceo lì per lì non ci credevano studenti e prof – racconta Viola – Il giorno dell’orale, il 19 settembre, ero ansiosissima. Si trattava del primo orale non legato alle superiori. Anche se avevo capito di essere andata bene, diciamo, l’ansia si è tramutata in tensione fino a che non sono stati pubblicati i risultati”. E quello di Viola sommato al risultato dello scritto svolto il 29 e 30 agosto l’ha portata ad essere, appunto, la prima classificata al concorso d’ingresso a scienze mediche al Sant’Anna. “Mi sono preparata tantissimo durante l’estate. Finché non si hanno risultati sembra tutto astratto poi nel mio caso quando è uscito il risultato dello scritto allora ho capito che si stava concretizzando il tutto e mi sono messo ancora più con lo sprint finale verso l’orale. Adesso, per portare avanti entrambi i corsi di laurea devo mantenere la media del 27 e non posso accettare meno del 24. I complimenti della mia ex scuola? Mi fanno tantissimo piacere”. Ed eccoli i complimenti. L’ITIS Galilei e i docenti dell’indirizzo Biotecnologie, in particolare, tramite un messaggio pubblicato sul sito della scuola “vogliono rivolgere alla ex studentessa, diplomata nello scorso giugno nella classe 5CBIS, i più fervidi complimenti per essersi aggiudicata il primo posto all’accesso alla facoltà di Medicina alla Scuola Sant’Anna di Pisa. Viola nel percorso quinquennale nel nostro istituto ha sempre manifestato impegno, costanza e dedizione per tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche, rappresentando un esempio significativo di passione e tenacia che ci piace evidenziare anche a tutti i giovanissimi alunni che, proprio in questi primi giorni di Scuola hanno varcato per la prima volta la soglia dell’ITI. La nostra neo-diplomata ha partecipato, confrontandosi con partecipanti da tutta Italia, al concorso per l’ingresso alla Scuola Superiore Sant’Anna per il corso di Scienze Mediche classificandosi al primo posto. Facciamo pertanto a Viola le nostre più sincere congratulazioni e infiniti auguri di un futuro colmo di soddisfazioni”.

