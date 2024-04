Attenti quando parcheggiate alla Rotonda

Nel parcheggio della Rotonda si aggirano giornalmente due individui (un uomo e una donna) che cercano di forzare le auto nell’intento di portare via oggetti di valore. Due anni fa ci è successo, andando a fare jogging, di lasciare sbadatamente la borsa nella bauliera con pochi contanti all’interno, ci hanno forzato la serratura e rubato i soldi. Questa mattina, 5 aprile, abbiamo assistito ad una scena: una persona aveva lasciato l’auto aperta ed i due in maniera furtiva hanno aperto la portiera, controllato la presenza di oggetti da poter rubare, che fortunatamente non c’erano, e si sono allontanati. Ho aspettato il proprietario dell’auto per informarlo dell’accaduto e fortunatamente non è stato portato via niente. Faccio questa segnalazione per mettere in guardia chiunque parcheggi la macchina alla Rotonda, di non lasciare assolutamente niente e occhio ai movimenti che fate perché, come ogni professionista del settore, vedono tutto e di conseguenza agiscono.

Lettera firmata

