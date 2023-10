Domenica dimostrazione di salvamento ai Tre Ponti foto

Alla fine di una stagione Balneare impegnativa per il soccorso in mare dove i nostri soccorritori sono stati impegnati in vari stabilimenti balneari e lungo la costa Toscana come volontari nel soccorso in mare l’8 ottobre alle 10 dimostrazione di salvamento alla spiaggia libera Tre Ponti. Dimostrazione di varie tecniche di soccorso con rescue board e il sup rescue da soccorritori FISA del Centro Surf 3 Ponti, moto d’acqua, gommone da soccorso e non solo. Presenti soccorritori FISA brevettati grazie al progetto “Badabimbunbé” ideato dalla Sons of the ocean. Previste dimostrazioni con le unità cinofile FISA da soccorso in acqua della S.A.U.C.S. Costa Maremmana e la partecipazione dell’SVS del soccorso in mare con dimostrazione di soccorso in mare con Idroambulanza. L’SVS con i suoi volontari è stata impegnata tutta l’estate nel Progetto Estate Sicura del Comune di Livorno intervenendo in varie occasione nel soccorrere persone infortunate. Durante l’estate il numero dei Bagnini è risultato insufficiente per le richieste che ci sono pervenute dai vari proprietari degli stabilimenti balneari come dichiarato dal resp. Fisa di Livorno che propone anche per quest’anno il corso da Bagnino per la prossima stagione balneare reale opportunità di lavoro per molte persone una volta ottenuto il brevetto. Per informazioni 3491648328 Gian Carlo.

