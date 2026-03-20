Firmato il Patto educativo di comunità, scuola e territorio uniti per Shangai

Foto autorizzata alla pubblicazione da parte della scuola

Previste numerose attività: cinema all’aperto, laboratori artistici e teatrali, street art, eventi gastronomici e musicali e un museo diffuso della memoria del quartiere. L'accordo nasce da una visione condivisa: la scuola come motore di rigenerazione culturale, sociale e urbana del quartiere. Alla scuola Campana la firma dell’accordo tra Comune, Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi, Diocesi, Casalp, Consiglio di Zona 1 e numerose realtà del terzo settore

di Giulia Bellaveglia

Un accordo per crescere insieme, nel segno dell’istruzione e dello stare insieme. Firmato, nella Scuola Campana in via Stenone, il nuovo “Patto educativo di comunità” promosso dal Comune di Livorno insieme all’istituto comprensivo Micheli-Bolognesi. La firma nasce da una visione condivisa: la scuola come motore di rigenerazione culturale, sociale e urbana di Shangai. Qui, tra memoria e futuro, si punta a costruire una rete capace di valorizzare le radici storiche e culturali del rione, guardando al tempo stesso ad innovazione e sostenibilità. “Questo quartiere – afferma il sindaco Luca Salvetti – ha sempre dimostrato di saper creare unione. Quando ho iniziato il mio mandato sono venuto subito qui, perché c’erano criticità da affrontare. Oggi vediamo i risultati di un percorso importante, ma per continuare a migliorare serve il contributo di tutti, a partire dalle scuole e dai ragazzi”. L’idea prevede numerose attività: cinema all’aperto, laboratori artistici e teatrali, street art, eventi gastronomici legati alla tradizione livornese, orti urbani e iniziative di educazione ambientale. Non mancheranno serate musicali con giovani artisti del territorio e la creazione di un museo diffuso della memoria del quartiere. “La scuola – aggiunge la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Micheli Bolognesi Cecilia Semplici – è davvero il centro dello stare insieme. Qui lavoriamo insieme per promuovere la partecipazione attiva di bambini, ragazzi, famiglie e anziani. Solo così possiamo costruire un progetto condiviso e duraturo”. Insieme al Comune e alla Dirigente del Comprensivo Micheli-Bolognesi, Cecilia Semplici, hanno sottoscritto il Patto la Diocesi di Livorno, Casalp – Azienda per la Casa, Consiglio di Zona 1, Comunità di Sant’Egidio, CESDI, Caritas, Comitato organizzatore Palio Marinaro, Sezione nautica Labrone, Sezione nautica Pontino S.Marco, Arci Livorno, SVS Livorno, Associazione La solidarietà, Linc Societa’ Cooperativa Sociale, Associazione malati Alzheimer Livorno, San Benedetto Cooperativa sociale onlus”, CE.I.S. – Livorno.

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