Inizia il corso per diventare Volontario di Antincendio Boschivo SVS

Corso gratuito per diventare Volontario di Antincendio Boschivo SVS. In vista della stagione estiva, Svs insieme alla zona livornese Anpas organizza il corso gratuito per diventare Volontario di Antincendio Boschivo A.I.B. Il corso è aperto a tutti i maggiorenni e si terrà nei giorni 3 maggio dalle 21.00 alle 23.00 (in modalità online) ed il 4 e 5 maggio dalle 9.00/19.00 in presenza con pausa pranzo. Il corso si terrà nella sede ANPAS di Rosignano Marittimo, località Pel di Lupo 35, 57016. Se hai a cuore il nostro patrimonio naturale ti aspettiamo!

Iscriviti ora a questo link:

https://gestionale.jforma.it/jforma/ext/autoreglv?idu=8b93729a-3e16-4d07-87a2-50afe58f9c26_207_262945_1

Per info: 393/8020607 email: [email protected]

