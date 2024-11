Misericordia di Antignano, raccolta di coperte, sacchi a pelo e generi di prima necessità

La Misericordia di Antignano si appella alla città per donazioni di coperte, sacchi a pelo e generi di prima necessità (per alimentazione ed igiene) che sono raccolti presso la sede di via Mondolfi 148. Per informazioni 0586-580.666 oppure [email protected]

Con l’arrivo del freddo riprende il servizio di volontariato con l’unità di strada della Misericordia di Antignano che transiterà nei luoghi della città dove sostano persone senza fissa dimora. I volontari raccoglieranno eventuali bisogni dalle persone presenti offrendo anche generi di prima necessità oppure coperte e sacchi a pelo. La Misericordia di Antignano si appella alla città per donazioni di coperte, sacchi a pelo e generi di prima necessità (per alimentazione ed igiene) che sono raccolti presso la sede di via Mondolfi, 148.

