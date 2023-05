Nasce l’associazione Insieme per costruire

Nella foto una delle stanze di Insieme per costruire. E' possibile consultare il programma allegato cliccando sul bottone celeste sopra al titolo

Domenica 28 maggio alle 16.30 l'inaugurazione dell'associazione, con sede all'interno dell'istituto scolastico Sacro Cuore in via Cecconi 25, che si occupa di promuovere progetti per famiglie con figli disabili. Per info: [email protected] oppure 320 5788575

Domenica 28 maggio alle 16.30 verrà inaugurata Insieme per costruire. L’associazione, che ha sede all’istituto scolastico Sacro Cuore in via Cecconi 25, si occupa di promuovere progetti per famiglie con figli disabili. “Uno dei progetti che stiamo portando avanti – spiega il presidente Stefano Cionini – è il progetto Autonomia e prevede due incontri settimanali di due ore ciascuno con il coinvolgimento di una educatrice per lo sviluppo di competenze che possano rendere il ragazzo sempre più autonomo. Abbiamo in cantiere diverse iniziative. L’associazione si rivolge a famiglie con figli in età scolastica e non”. E’ possibile iscriversi a Insieme per costruire scrivendo una mail a [email protected] oppure telefonando al 320 5788575.

