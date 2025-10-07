Romito Swim Race, raccolti 10mila euro in beneficenza

Il ricavato dell'evento sportivo è stato devoluto alle associazioni Volare Senz’Ali, Autismo Livorno, Associazione Down Italia Livorno e ai familiari di Debora Ramalli, l’allenatrice scomparsa prematuramente nel febbraio di quest’anno (a lei è stata dedicata la gara degli 800 metri)

di Alessio Ramagli

A distanza di un paio di settimane dall’evento, martedì 7 ottobre, nella sala cerimonie a Palazzo Comunale, si è tenuta la consegna delle donazioni derivanti dalla gara di solidarietà Romito Swim Race, svoltasi lo scorso settembre nelle acque comprese tra Antignano e Quercianella.

Il ricavato, pari a diecimila euro, è stato devoluto alle associazioni Volare Senz’Ali, Autismo Livorno, Associazione Down Italia Livorno e ai familiari di Debora Ramalli, l’allenatrice scomparsa prematuramente nel febbraio di quest’anno (a lei è stata dedicata la gara degli 800 metri).

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Luca Salvetti, il comandante Marino Biancotti (organizzatore dell’evento), i familiari di Debora e i rappresentanti delle associazioni beneficiarie.

Un’edizione, quella di quest’anno, che si conferma come una delle più riuscite per l’alto numero di partecipanti provenienti da tutta Italia.

“La Swim Race è ormai una realtà dello sport e della solidarietà livornese, frutto dell’impegno degli organizzatori e del comitato che dedica tempo e passione a questa iniziativa – sottolinea il primo cittadino – Attraverso gesti come questo, Livorno dimostra di avere un grande cuore e una grande testa, capace di coniugare sport, comunità e attenzione verso chi ogni giorno si impegna per il bene degli altri. È questa la formula magica che caratterizza la nostra città”.

Le donazioni sono state così suddivise:

2500 euro da parte di Olt all’Associazione Autismo Livorno

2500 euro da parte di Olt all’Associazione Down Livorno

3000 euro da parte di Lorenzini all’Associazione Volare Senz’Ali

1787,50 euro al figlio di Debora Ramalli

