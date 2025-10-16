Sabato 18 ottobre torna Dopo la spesa

cliccando sul bottone celeste sopra al titolo potete consultare l'elenco, alcuni negozi hanno anticipato l’iniziativa sabato 11 ottobre

Sabato 18 ottobre in 126 supermercati Coop – Unicoop Etruria in Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo verrà organizzata la raccolta alimentare “Dona la spesa”. L’iniziativa coinvolge centinaia di soci, clienti, dipendenti Coop e decine di associazioni locali di volontariato. Per l’intera giornata nei supermercati saranno allestite delle postazioni in cui si potranno donare alimenti confezionati (latte, farina, pasta, riso, tonno, passata, etc.) e prodotti per l’igiene personale e la casa. Tutti i prodotti raccolti saranno consegnati alle associazioni di volontariato che, a loro volta, li distribuiranno alle persone assistite, li useranno nelle mense, nelle case famiglia e negli empori della solidarietà. “Dona la spesa” si unisce ad altre raccolte di beneficenza organizzate da Unicoop Etruria nei territori in cui è presente coi supermercati e i comitati soci, come quella sul materiale didattico (nell’ultima edizione del 13 settembre sono stati raccolti e donati 92.000 articoli scolastici) e le collette in aiuto degli animali senza una casa.

