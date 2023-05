Scendi in campo. Donare è contagioso, Cri Livorno e Bagni Lido presentano un fuoristrada

Grazie alla seconda edizione della raccolta fondi è stato rimesso in funzione un mezzo della protezione civile ceduto dalla Guardia di finanza alla stessa Croce rossa nei mesi scorsi. La raccolta fondi ha permesso anche di consegnare generi alimentari di prima necessità alle famiglie in difficoltà e ai senzatetto nel periodo natalizio, oltre a supportare le attività dell’associazione Ashal

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Livorno e i Bagni Lido, grazie alla seconda edizione della raccolta fondi “Scendi in campo. Donare è contagioso”, hanno potuto rimettere in funzione un mezzo della protezione civile, ceduto dalla Guardia di finanza alla stessa Croce rossa nei mesi scorsi. Il mezzo, un fuoristrada, verrà presentato nel corso di una conferenza stampa all’interno dello stabilimento Bagni Lido, sabato 13 maggio alle 10.45. La raccolta fondi, partita nel mese di dicembre 2022 in collaborazione con i supermercati Conad di Livorno, l’Unione Sportiva Livorno 1915 e la Pielle Livorno, aveva permesso anche di consegnare generi alimentari di prima necessità alle famiglie in difficoltà e ai senzatetto nel periodo natalizio, oltre a supportare le attività dell’associazione Ashal che si occupa di persone diversamente abili (IL PRATO un tetto per la palestra). Nel corso della conferenza stampa interverranno Giacomo Artaldi, presidente del comitato di Livorno della Croce rossa italiana, Nicola Ganni, direttore dei Bagni Lido, e Giancarlo Baldanzi, presidente Ashal. Saranno inoltre presenti alcune autorità cittadine e le aziende del territorio che hanno contribuito alla raccolta fondi. Contestualmente verrà presentato anche un altro mezzo, un Fiat Doblò XL, acquistato dal comitato di Livorno della Croce rossa italiana e necessario per i trasporti socio-sanitari.

Condividi: