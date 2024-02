Sovraindebitamento, da Camera di Commercio e Fondazione Livorno un aiuto per accedere alle procedure giudiziarie

La persona fisica considerata debitore incapiente potrà rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio per una fase propedeutica in cui saranno valutati i requisiti necessari per presentare la pratica, che sarà successivamente consegnata al tribunale per la valutazione. Il tutto a costo zero

di Giulia Bellaveglia

Accedere alle procedure giudiziarie finalizzate alla liberazione dai debiti, senza sopportare alcun costo. È questo quanto propone il progetto “Contrasto all’usura attraverso il recupero delle situazioni di indigenza dovute al sovraindebitamento” realizzato in collaborazione tra Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e Fondazione Livorno, per un totale di 15mila euro a disposizione dei cosiddetti debitori incapienti – ovvero coloro che non siano in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura – residenti nella provincia di Livorno.

Questo l’iter della procedura: la persona fisica potrà rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio per una fase propedeutica in cui saranno valutati i requisiti necessari per presentare la pratica, che sarà successivamente consegnata al tribunale che la valutazione. Un percorso che, solitamente, si aggira intorno ai 1400 euro di costi, in questo caso interamente sostenuti grazie a questo accordo.

“Un aiuto concreto – commenta il presidente della Cciaa Riccardo Breda – per chiudere un momento non facile. Una problematica molto sentita da anni, che viene spesso affrontata nel silenzio e a volte, purtroppo, persino rivolgendosi ai soggetti sbagliati. Da oggi anche i semplici cittadini potranno essere aiutati in questo percorso”.

“Una proposta significativa – aggiunge il presidente di Fondazione Livorno Luciano Barsotti – che si inserisce a pieno nei nostri progetti attivi sul versante sociale su più fronti. Un segnale per molti soggetti che non si sentiranno più abbandonati, senza protezione e quindi con il rischio di entrare in un tunnel da cui non si riesce ad uscire. Auspico per il futuro un accordo anche con l’Ordine dei commercialisti, in modo da poter incrementare sempre più il sostegno a chi vive una situazione di difficoltà”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.lg.camcom.it/servizi/sovraindebitamento, scrivere a [email protected], oppure telefonare allo 0586/23.12.57.

Condividi:

Riproduzione riservata ©