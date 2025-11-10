Svs, al via il corso gratuito di protezione civile

Per info e iscrizioni: 393-8020607. Ogni emergenza ci ricorda quanto sia importante poter contare gli uni sugli altri. Dietro ogni intervento, ogni soccorso, ogni aiuto concreto, c’è una squadra di persone comuni che scelgono di esserci

Ogni emergenza ci ricorda quanto sia importante poter contare gli uni sugli altri.

Dietro ogni intervento, ogni soccorso, ogni aiuto concreto, c’è una squadra di persone comuni che scelgono di esserci.

Come i volontari di Protezione Civile: cittadini che dedicano un po’ del proprio tempo alla comunità. Essere volontario significa imparare, crescere, e soprattutto esserci quando serve davvero: in caso di emergenze sanitarie, eventi naturali, accoglienza Migranti o semplicemente per prevenire ed informare.

Non servono superpoteri, ma cuore, braccia, impegno e spirito di squadra.

Lasciati coinvolgere, iscriviti ora e diventa Volontario di Protezione Civile SVS

https://pubblicaassistenza.it/protezione-civile

Le iscrizioni per il corso di Volontario di Protezione Civile sono aperte a tutti i maggiorenni.

Programma Corso

Il corso è così strutturato:

Per qualsiasi informazione contattare questo numero: 393 8020607

