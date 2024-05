Torna la corsa di beneficenza “Una corsa per rinascere”

Organizzata da Avis e Consorzio Porta a Mare in collaborazione con Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana Odv, l’iniziativa è in programma domenica 12 maggio a partire dalle 9 (ritrovo dalle 8.30) allo scopo di raccogliere fondi per la promozione della donazione di sangue, plasma ed emoderivati e la ricerca sulla fibrosi cistica. Due i percorsi: 5 km da Porta a Mare alla statua del marinaio e 10 km da Porta a Mare allo slargo della Ballerina di Antignano

di Giulia Bellaveglia

“Una corsa per rinascere”, storica manifestazione podistica solidale, torna per la sua 5° edizione. Organizzata e promossa dal consorzio Porta a Mare e da Avis Livorno, con la collaborazione della Lega italiana Fibrosi Cistica, l’iniziativa, in programma per domenica 12 maggio a partire dalle 9 (ritrovo dalle 8.30), ha lo scopo di raccogliere fondi indirizzati alla promozione della donazione di sangue, plasma ed emoderivati e alla ricerca sulla fibrosi cistica. “Un onore e una responsabilità – commenta il presidente di Avis Matteo Bagnoli – mettere su una proposta così bella, in uno spazio così bello e così nuovo. Ma la cosa che più colpisce è l’incredibile rete che siamo riusciti a creare tra associazioni; un bel segnale in tema di sostegno alle donazioni e alle realtà del territorio che si occupano di salute”. “Un gemellaggio – aggiunge Giuseppina Pisano della Lega italiana Fibrosi Cistica – a sostegno della nostra lotta, di cui sono felicissima. La fibrosi cistica è una malattia grave, cronica, invalidante ma ancora poco conosciuta, parlarne e raccogliere fondi per la ricerca è un aspetto fondamentale della nostra battaglia”. Due i percorsi previsti: uno più breve, di circa 5 chilometri, da Porta a Mare alla statua del marinaio, dedicato anche alle famiglie e ai camminatori, e uno più lungo, di circa 10 chilometri, con partenza sempre da Porta a Mare e arrivo allo slargo della Ballerina di Antignano, una prova più intensa per chi si allena con frequenza, ma senza andature e con l’unica voglia di stare in gruppo e non di primeggiare. “Quando ci è stata proposta la collaborazione – afferma il direttore di Porta a Mare Gabriele Giuntini – l’abbiamo accettata subito perché abbiamo visto che il progetto era gestito da persone molto motivate a riguardo. Siamo sicuri che la città risponderà benissimo”. L’iniziativa è patrocinata da Comune di Livorno e sostenuta da Atletica Amaranto, Uisp, Angeli Runners, Svs Pubblica Assistenza e Strabilianti. La partecipazione è ad offerta libera con gadget omaggio.

