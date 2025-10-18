A 25 anni dal diploma la “quinta C” del Vespucci torna a tavola insieme

Dopo 25 anni la quinta C del Vespucci si ritrova: tra brindisi, vecchie foto e racconti, il tempo sembra non essere mai passato

A venticinque anni dal diploma, i compagni della classe quinta sezione C dell’I.T.C. Amerigo Vespucci (anno 2000) si sono ritrovati per una cena ricca di ricordi, risate e nostalgia. Dopo un quarto di secolo, tra un brindisi e l’altro, è stato come tornare per una sera ai banchi di scuola. Alla cena hanno preso parte Vanessa Gravante, Irene Pietrini, Samantha Adimari, Martina Pampaloni, Laura Nanni, Giulia Guidi, Andrea Pardini, Scylla Hosseinzadeh, Cristina Simonatti, Anna Micheletti, Diego Tacchi e Simone Vanacore.

Assenti ma presenti col pensiero Claudio Fabiani, Valeria Zappia, Michela Becuzzi, Serena Giacomelli, Valentina Simoncelli, Giada Andrei, Chiara Penco, Sara Pacciardi e Ilaria Mazzoncini.

Tra i ricordi più divertenti riaffiorati durante la serata, quelli delle indimenticabili gite scolastiche a Praga e Budapest, ma anche degli scherzi e delle “marachelle” quotidiane tra i banchi. Uno degli aneddoti più raccontati è stato quello di un compagno che, durante un’ora di inglese, si nascose nell’armadio a muro per seguire la lezione da lì dentro, affacciandosi di tanto in tanto tra le risate generali.

data-end=”1648″>Una serata semplice ma speciale, che ha confermato come certi legami, nati tra verifiche, risate e sogni da maturandi, restano vivi anche dopo tanti anni.

Condividi:

Riproduzione riservata ©