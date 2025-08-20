A Rosignano il Memorial Filucchi. In campo l’Us Livorno

Nelle foto due momenti del memorial Filucchi dell'agosto 2024

Il Gsd Rosignano Solvay 1922 comunica che sono già in vendita i biglietti per la partita amichevole Rosignano Solvay – Unione Sportiva Livorno in programma martedì prossimo 26 agosto con inizio alle 20,45 allo stadio Ernesto Solvay. La partita è valida per la seconda edizione del Trofeo memorial Mauro Filucchi intitolato dalla famiglia Filucchi a un personaggio come Mauro che è stato anche presidente del Rosignano in serie D e di molte altre società calcistiche della zona oltre che tifosissimo amaranto. I biglietti costano 5 euro per i settori gradinata (lato scuole) e Prato e 10 euro la Tribuna.

I tagliandi possono essere acquistati al Livorno Point al Parco Levante di Livorno e alla segreteria del Gsd Rosignano Solvay 1922 in viale della Repubblica. La partita di martedì prossimo sarà la prima giocata sotto le luci del nuovo impianto di illuminazione ristrutturato dall’amministrazione comunale di Rosignano Marittimo.

