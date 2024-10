A2, stasera debutto casalingo per la Libertas contro Torino

Ariel Filloy in palleggio sul parquet della Sella Cento (foto Marcella Ferretti)

Archiviata la sconfitta di Cento, la Libertas è pronta per il debutto casalingo in serie A2. Avversario di turno la Reale Mutua Torino di coach Matteo Boniciolli.

I Piemontesi rispetto alla passata stagione hanno cambiato pelle. Gli unici giocatori rimasti sono Schina e Ghirlanda. Per il resto è stata rivoluzione vera a cominciare dalla panchina dove è arrivato il pluripremiato allenatore triestino. Fortissimi e ben assortiti gli stranieri: la guardia Kevion Taylor e il nigeriano di passaporto Usa Ajayi Ife che tanto per gradire domenica scorsa contro Verona ha segnato 33 punti in 34 minuti. Se la difesa amaranto riesce a contenere queste due bocche da fuoco, la Libertas si porta avanti sulla strada che porta alla vittoria. Per centrare il bersaglio grosso servirà maggiore continuità rispetto a domenica sul campo di Cento e soprattutto la spinta dei tifosi. La serie A torna in Via Allende dopo 38 anni e l’evento deve essere onorato nel migliore dei modi. Si preannuncia un clima molto caldo anche se – ovviamente – corretto. In casa Libertas in questi giorni non si sono registrati acciacchi di sorta per cui il gruppo è al completo ed è pronto a dare l’assalto ai gialloblù. Palla a due alle 20,45. Arbitri Gagliardi, Lupelli e Coraggio.

