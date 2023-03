Al Garagolo la gara di surf e bodyboard di Radical Factory

La gara sarà chiamata con un minimo di 48 ore di anticipo, con le prime condizioni meteo favorevoli, nella finestra di attesa (waiting period) che va dal 15 marzo al 20 aprile. Iscrizioni entro il 14 marzo alle 23:59. Ecco come fare

Tutto è pronto per il grande evento di surf e bodyboard “Off The Dock” organizzato da Radical Factory. La gara sarà chiamata con un minimo di 48 ore di anticipo, con le prime condizioni meteo favorevoli, nella finestra di attesa (waiting period) che va dal 15 marzo al 20 aprile. Nella galleria di foto il QRCode da scansionare per effettuare le iscrizioni alla gara oppure basterà seguire il link cliccando direttamente QUI.

La location è il Garagolo. Spot con una destra potente con take off (partenza) difficile e tubo. A seconda della direzione e della misura, la seconda sezione può tubare di nuovo oppure offrire una bella parete manovrabile.

Proprio per questa sua versatilità, l’onda è perfetta sia per la pratica del bodyboard che del surf. Da sempre sul picco del Garagolo, bodyboarders e surfisti condividono le session e da diversi anni ormai il sogno dei ragazzi di Radical Factory era di organizzare una gara dove entrambe le categorie potessero esprimersi al massimo su un’onda che lo permettesse.

La gara si svolgerà nell’arco di una giornata, più precisamente nell’arco di 9 ore circa. Le iscrizioni sono aperte a tutti e a numero chiuso, una volta raggiunto il massimo di iscritti per categoria (24 open surf e 24 bodyboard prone (da sdraiato), le iscrizioni saranno terminate. L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 14 marzo alle 23:59. Tutte le parti del modulo devono essere compilate correttamente affinché l’iscrizione avvenga con successo. Il giorno della gara sarà necessario portare un documento d’identità valido per effettuare il check-in. L’alta pressione se n’è andata, gli iscritti aumentano e l’inizio del waiting period si avvicina.

