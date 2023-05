Al via il Campionato Mondiale di Footgolf con il livornese Stefano Santoni

Per Stefano Santoni già Campione Italiano FIFG nel 2015, e con due Europei all'attivo (Oxford 2019, Ungheria 2021), si tratta della prima partecipazione al massimo Campionato

Il Capitano di Livorno Footgolf 2013 vola ad Orlando in Florida per l’inizio del Campionato Mondiale di Footgolf.

Giocatore della Nazionale Italiana, insieme al resto della spedizione azzurra scenderà in campo il 27-28 per le prove campo e a partire dal 29 Maggio fino al 06 Giugno per la competizione ufficiale.

Per Stefano Santoni già Campione Italiano FIFG nel 2015, e con due Europei all’attivo (Oxford 2019, Ungheria 2021), si tratta della prima partecipazione al massimo Campionato. Tre le Categorie in gara, Assoluto, Senior e Women, Santoni classe 1977 giocherà per la Categoria Assoluto.

“Un sogno che si realizza, dopo anni passati sui campi di Footgolf tra gioco e organizzazione. Sarà un onore rappresentare i colori amaranto e quelli azzurri fra i mille atleti in gara, provenienti da oltre 50 nazioni. Orgoglioso di portare un pò di Livorno negli States, insieme ad altri miei compagni della Nazionale. Vorrei ringraziare chi mi ha sostenuto, le mie squadre Livorno Footgolf 2013 e Livorno Footgolf 2013 Prato, la mia famiglia e gli sponsor Martinelli Abbigliamento, Ditta Edile VNG e Osteria Il Vecchio Mulino”.

Con Santoni, a rappresentare i colori amaranto di Livorno Footgolf 2013 anche Giovanni Machì, in veste di coach del Team Femminile e Patrizia Busoni in campo per la categoria Women.

Per seguire il Mondiale di Footgolf:

Pagina Facebook Livorno Footgolf 2013

FIFG FootGolf World Cup www.FootGolfWorldCup.com

www.orlando2023.com

Condividi: