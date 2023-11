Akern Libertas a Salerno per la quinta sinfonia

La Akern Libertas scende a Salerno per centrare la quinta vittoria consecutiva. Non sarà facile perché la Virtus Arechi sul proprio campo è tosta e temibile

La Akern Libertas scende a Salerno per centrare la quinta vittoria consecutiva. Non sarà facile perché la Virtus Arechi sul proprio campo è tosta e temibile. Al PalaCaruso (palla a due domenica 19 alle 18, arbitri Galluzzo e Iaia di Brindisi) infatti, hanno perso squadre fortissime come Lissone, Herons Montecatini e anche Legnano. Il team di coach Sciutto abbina fisicità e talento. Matrone – che comunque non sarà al top della condizione – è un lungo di 2 metri e 10. Acunzo, una giovane ala pivot che viaggia con oltre 15 punti di media e il cecchino lituano Mantvydas di punti ne mette 19 a partita con percentuali (da 2 e da 3) bel oltre il 50%. Insomma, per la Libertas e i cinquanta tifosi che la seguiranno nella trasferta più lunga dell’anno non sarà una domenica rilassante. Andreazza ha recuperato Leon Williams che domenica scorso contro Sant’Antimo è rimasto in panchina per i postumi dell’influenza. Sta bene anche Fantoni per il quale i punti di sutura alla tempia, di due settimane fa, sono un ricordo. Alla Libertas servirà una partita di grande attenzione, di ‘durezza mentale’ (come l’ha definita alla vigilia coach Andreazza): solo in questo modo gli amaranto potranno salvare la pelle nella tana della Virtus Arechi.

