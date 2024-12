Asya è campionessa mondiale di balli latino americano

Asya con la medaglia d'oro nella foto inviata dalla mamma che ringraziamo per la disponibilità

La giovanissima atleta, 9 anni, della scuola di danza Dance Vision ha conquistato il titolo classificandosi al primo posto nelle discipline samba, cha cha, rumba e jive. La mamma: "L'amore per il latino americano lo ha scoperto in casa durante il covid"

“E’ un impegno, ma lo faccio per il suo futuro e poi Asya è contenta ed è la cosa che mi rende più felice e orgogliosa”. A parlare è Chiara, la mamma di Asya Belghith di Livorno, 9 anni, alunna della 4ª B Puccini, neo campionessa mondiale di balli latino americano di categoria. “L’amore per il latino americano lo ha scoperto in casa durante il covid” spiega la mamma che ringraziamo per la disponibilità. La giovanissima atleta si allena alla scuola Dance Vision con le insegnanti Sara di Vaira e Giulia Caciagli arrivando il 7 novembre scorso ad Assen, in Olanda, a conquistare il titolo classificandosi al primo posto in tutte le discipline: samba, cha cha, rumba e jive. La prossima gara internazionale sarà a Londa il 22 gennaio. Intanto, attraverso Fb, le sono arrivati i complimenti persino del presidente della Regione Eugenio Giani.

