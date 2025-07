Bertini porta il Tricolore: il livornese portabandiera alle Universiadi in Germania

Bertini, campione del mondo Under 20 nella sciabola, è stato scelto come portabandiera ufficiale della delegazione azzurra, insieme alla fiorettista romana Giulia Amore, campionessa europea Under 23. L'atleta labronico con la sua determinazione e il suo talento, continua a portare alto il nome di Livorno nel mondo. E ora sogna un altro tricolore: quello sul gradino più alto del podio

C’è anche un pezzo di Livorno tra le punte di diamante dello sport universitario italiano. Lo sciabolatore livornese Cosimo Bertini ha avuto l’onore di sfilare con il Tricolore nella cerimonia inaugurale dei FISU World University Games Rhine-Ruhr 2025, le Universiadi estive in corso in Germania.

Bertini, campione del mondo Under 20 nella sciabola, è stato scelto come portabandiera ufficiale della delegazione azzurra, insieme alla fiorettista romana Giulia Amore, campionessa europea Under 23. I due hanno guidato la folta rappresentanza italiana nella cerimonia d’apertura tenutasi ieri sera, portando alta la bandiera del nostro Paese davanti al pubblico e alle delegazioni internazionali.

Con 219 studenti-atleti (111 donne e 108 uomini) provenienti da 57 università, l’Italia si presenta a questa XXXII edizione delle Universiadi con una delle delegazioni più numerose e competitive di sempre. In gara ci sono 15 discipline sportive e tanti talenti pronti a dare battaglia per salire sul podio.

data-end=”1430″>Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone: “È un motivo di enorme orgoglio per la scherma italiana avere due atleti come Giulia e Cosimo nel ruolo di portabandiera. Non solo rappresentano l’eccellenza sportiva, ma sono anche esempi di impegno e dedizione nel conciliare studio e agonismo ad altissimi livelli”.

Oggi iniziano le gare di scherma, che vedranno proprio la squadra azzurra protagonista sulle pedane di Essen nella prima delle sei giornate di competizione. Le fasi finali saranno trasmesse in diretta su FISU TV.

Cosimo Bertini, con la sua determinazione e il suo talento, continua a portare alto il nome di Livorno nel mondo. E ora sogna un altro tricolore: quello sul gradino più alto del podio.

