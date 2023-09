bozza Per Greta seconda vittoria ai campionati europei giovanili di scacchi

Due vittorie e una sconfitta. E’ positivo finora il bilancio del campionato europeo under 14 che la livornese Greta Viti sta disputando a Mamaia in Romania (fino al 15 settembre). Per Greta, 13 anni, campionessa italiana in carica, si tratta del secondo europeo e il primo obiettivo è superare le 4 vittorie (su 9) ottenute lo scorso anno. Oggi alle 14 (ora italiana) Greta sfiderà la forte campionessa della Danimarca dopo aver battuto al 1° turno la campionessa del Montenegro e al 3° turno una giocatrice romena, perdendo il 2° turno contro una fortissima giocatrice ucraina. Il presidente di Livorno scacchi Andrea Raiano la sta seguendo come presidente e tifoso e appassionato: “Non parte certo favorita essendo trentaseiesima nel ranking in cui la numero 1 è una ragazza israeliana. Giocherà come tutti 9 partite e vedremo quante partite sarà in grado di vincere quest’anno. In bocca al lupo”. Greta è seguita sul posto dal suo allenatore, il maestro internazionale Pierluigi Piscopo molto conosciuto e apprezzato a Livorno.

