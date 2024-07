Canottaggio under 17, il 4 Senza Tomei argento ai campionati italiani

Diego Caruso, Jacopo Galanti, Matteo Gentini e il capo voga Gabriele Langella

qPassati dai ripescaggi, i quattro canottieri non si sono fatti intimorire dagli avversari nella finale. Hanno interpretato i duemila metri di regata con saggezza dosando le forze nella fase di partenza e del passo per sfoderare una chiusura formidabile che gli ha fatto mancare per solo 1 secondo e 47 centesimi il gradino più alto del podio

Domenica 14 a Varese, Lago Schiranna, si sono svolti i campionati italiani under 17. La città di Livorno era rappresentata dal quattro senza ragazzi del Gruppo Sportivo Vvf Tomei che ha dato spettacolo con un serrate emozionante. Passati dai ripescaggi, i quattro canottieri non si sono fatti intimorire dagli avversari nella finale. Hanno interpretato i duemila metri di regata con saggezza dosando le forze nella fase di partenza e del passo per sfoderare una chiusura formidabile che gli ha fatto mancare per solo 1 secondo e 47 centesimi il gradino più alto del podio, andato all’ottimo equipaggio della Canottieri Moltrasio. Al terzo posto l’Armida di Torino. Questi i nomi delle 4 “furie rosse” del Tomei: Diego Caruso, Jacopo Galanti, Matteo Gentini e il capo voga Gabriele Langella. Grande soddisfazione per i tecnici e dirigenti del Gruppo Sportivo per un equipaggio che può assicurare un futuro concreto del canottaggio Livornese.

Condividi:

Riproduzione riservata ©