Canottaggio, weekend da incorniciare per il Tomei

Oro per Mariotti e Vannucci nel Doppio cadetti e per Nannucci nel Singolo 7.20, argenti e bronzi per gli altri giovani livornesi. Brillano anche gli atleti convocati nella Rappresentativa Regionale Toscana, con il successo nell’Otto cadetti

Fine settimana da incorniciare per i giovani atleti del GS Tomei Canottaggio sulle acque di Gavirate, in occasione del Campionato Italiano Sprint e del Meeting Nazionale Allievi e Cadetti. La spedizione livornese torna a casa con un bottino ricco di podi, vittorie e piazzamenti di prestigio che confermano la crescita del settore giovanile. A coronare un weekend perfetto sono arrivate anche le brillanti prestazioni con la maglia della Rappresentativa Regionale Toscana.

Le regate di venerdì hanno subito messo in chiaro il valore dei canottieri del Tomei, capaci di conquistare 4 medaglie:

Massimo Mariotti e Mattia Vannucci dominano la scena e conquistano una splendida medaglia d’oro nel Doppio cadetti maschile.

Athena Nannucci si impone con autorità nel Singolo 7.20 allievi B1, salendo sul gradino più alto del podio.

Adele Ceccatelli si arrende solo alla prima classificata, portando a casa un ottimo secondo posto nel Singolo cadetti femminile.

Atena Agamennoni centra una splendida medaglia d’argento nel Singolo 7.20 allievi C.

Buoni piazzamenti anche per Leonardo Santagata (6° posto nel Singolo cadetti m.) e per la coppia Noemi Lari e Vittoria Savone (6° posto nel Singolo 7.20 allievi C).

Il weekend è proseguito all’insegna della combattività in tutte le categorie:

Quattro di coppia cadetti (misto Tomei/Pontedera): un fantastico secondo

Doppio allievi C: 5° posto complessivo per il duo Atena Agamennoni e Noemi Lari.

Doppio under 18: si ferma all’8° posto in una combattutissima semifinale il percorso di Christian Lari e Leonardo D’Alessio.

Due senza over 17: 8° posto finale per Diego Caruso e Matteo Gentini in una delle categorie più competitive del weekend.

L’orgoglio del GS Tomei è esploso definitivamente nelle regate dedicate alle rappresentative regionali, dove i canottieri livornesi hanno difeso i colori della Toscana con risultati eccezionali:

Massimo Mariotti e Mattia Vannucci si confermano mattatori del weekend, trascinando l’Otto cadetti della Toscana al primo posto.

Adele Ceccatelli (Singolo cadetti) e Atena Agamennoni (Quattro di coppia allievi C) salgono ancora sul podio conquistando una prestigiosa medaglia di bronzo (3° posto).

Noemi Lari chiude in bellezza la spedizione regionale con un buon 5° posto nel Doppio cadetti.

Una tre giorni di grandi emozioni che certifica la qualità del lavoro svolto dallo staff tecnico del GS Tomei e la passione di un gruppo di giovanissimi pronti a regalare ancora molte soddisfazioni al canottaggio livornese.

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