Domenica 30 luglio iniziano le corse in notturna al Caprilli

Foto 2022

Sistema Cavallo: "La pista sarà illuminata da 50 torri faro". Giovedì 27 luglio la consegna, venerdì 28 il collaudo e domenica 30 luglio la prima giornata in notturna

Da domenica 30 luglio iniziano le corse in notturna al Caprilli. “Anche quest’anno, nonostante sia imminente la scadenza della concessione, la società si è attivata per garantire l’impianto di illuminazione” spiega Sistema Cavallo. Giovedì 27 luglio la consegna delle torri faro, venerdì 28 sarà effettuato il collaudo e domenica 30 luglio la prima giornata in notturna. “Quest’anno la pista sarà illuminata da 50 torri faro alte 8 metri”.

Condividi: