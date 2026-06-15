Festa di fine stagione al Modigliani Forum per il Centro Educazione Corporea

Il presidente Barbieri: "Un ringraziamento va a tutte le bambine, alle loro famiglie e alle insegnanti che ogni giorno contribuiscono alla crescita sportiva ed educativa delle nostre atlete"

Grande successo per la manifestazione di fine anno “In viaggio con il C.E.C.”, svoltasi al Modigliani Forum sabato 13 giugno, evento che ha segnato la conclusione dell’attività sportiva invernale dell’a.s.d. Centro Educazione Corporea (CEC), coordinato dal Presidente prof. Vittorio Barbieri. Una manifestazione emozionante e partecipata, che ha visto protagoniste solo il nostro settore giovanile, con le numerose allieve che abbiamo, regalando al pubblico uno spettacolo ricco di entusiasmo, talento e passione. L’anno sportivo, che si concluderà con la fine dell’estate, è stato caratterizzato da importanti traguardi e grandi soddisfazioni per la Società, frutto dell’impegno costante delle atlete, delle insegnanti e soprattutto delle famiglie, che ogni giorno sostengono il nostro percorso formativo, educativo e sportivo del CEC.

Dal gruppo dei più piccoli, corso di Educazione Psicomotoria, con bambine di appena due anni, che hanno condiviso l’esperienza della manifestazione insieme alle loro mamme, fino ai gruppi agonistici, tutte le partecipanti hanno dato vita a uno splendido spettacolo, caratterizzato da una parte tecnica iniziale e successivamente da una rappresentazione coreografica, dimostrando crescita, dedizione e comunità sportiva. Il presidente prof. Vittorio Barbieri desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le bambine che hanno preso parte alle attività durante l’anno e alle loro famiglie, che con fiducia, supporto e vicinanza hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi della società. Un ringraziamento speciale va inoltre a tutto il corpo insegnanti del settore giovanile, circa 40 insegnanti, giovani e meno giovani, che con professionalità, passione e competenza accompagnano quotidianamente le atlete nel loro percorso di crescita sportiva, interpersonale e relazionale. Ora l’attenzione è rivolta ai prossimi importanti appuntamenti agonistici. Un grande in bocca al lupo alle atlete che nelle prossime settimane partiranno per i Campionati Nazionali Federali, portando con orgoglio i colori del CEC e il frutto del lavoro svolto durante tutta la stagione.

Con la soddisfazione per i risultati ottenuti e l’entusiasmo per le sfide future, l’a.s.d. Centro Educazione Corporea augura a tutte le atlete, che non parteciperanno agli allenamenti estivi, alle famiglie e agli amici soci, adulti e anziani, della società una serena e meritata estate.

L’appuntamento è per settembre, pronti a ripartire insieme con nuove attività, nuovi obiettivi e tante emozioni da condividere.

Il presidente ringrazia la direttrice della manifestazione, Linda Caselli e in ordine alfabetico, anche tutte le altre insegnanti del settore giovanile: Aquino Giulia, Barbieri Wanda, Barbieri Gemma, Bardi Greta, Barghi Maddalena, Baroncini Rachele, Becherucci Martina, Benedetti Giulia, Bianchi Ottavia, Breschi Marta, Bruzzone Silvia, Carlesi Claudia, Casalini Giada, Caselli Linda, Casini Elisa, Cellieri Giulia Simy, De Vivo Giada, Esposito Martina, Fanelli Geraldina, Guideri Margherita, Luperini Agnese, Martiniano Aurora, Matteucci Sabina, Nannetti Ilic, Nannetti Gaia, Nannetti Serena, Nucci Chiara, Palagi Aurora, Paola Gaia, Pignata Martina, Rossi Greta, Quilici Giulia, Rispoli Nicole, Ruggeri Alice, Saltarelli Adele, Simonetti Chiara, Simoni Kenya, Strazzullo Sara, Tonelli Marina, Varini Lina Maria.

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