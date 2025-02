Filippo e Varvara neo campioni italiani nella disciplina 10 Danze

Foto inviata dalla famiglia di Filippo che ringraziamo per la disponibilità

La coppia, già semifinalista ai campionati del mondo svoltisi in Spagna lo scorso ottobre, si confermano la migliore coppia under 21 di questa disciplina

Congratulazioni alla coppia di ballerini Filippo Nelli, livornese di 19 anni, e Varvara Makienko, russa di 16 anni, che si è aggiudicata il titolo di campioni italiani assoluti nella disciplina 10 Danze (Standard e Latino Americani) svoltosi a Riccione in questo fine settimana. La coppia, già semifinalista ai campionati del mondo svoltisi in Spagna lo scorso ottobre, si confermano la migliore coppia under 21 di questa disciplina. I prossimi appuntamenti importanti per i due atleti di Formazione Danza sono i campionati europei di aprile dove la coppia rappresenterà ancora una volta la nazione sotto l’egidia della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali.

