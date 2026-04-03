Inizio di stagione da incorniciare per l’Atletica Amaranto

Dodici gare, dieci vittorie e due secondi posti: tra titoli regionali e successi internazionali, spicca il trionfo nella mezza maratona di Praga di Leonardo Tramonti

L’inizio dell’anno sportivo non poteva essere più brillante per i colori dell’Atletica Amaranto: ben 12 gare disputate su diverse distanze, con un bilancio straordinario di 10 vittorie e 2 secondi posti. Numeri che testimoniano una condizione atletica eccellente e una grande determinazione. Tra i risultati più significativi spicca la vittoria a Selinunte, ottenuta con la staffetta nel Campionato Italiano di cross master M70. Un successo condiviso con i compagni di squadra Allori, Falleni e Garzelli, che conferma il valore del gruppo oltre che del singolo. A livello individuale, arriva anche il titolo di Campione Toscano M70 nel cross, conquistato a Empoli, a dimostrazione di una continuità di rendimento ad altissimo livello. Sempre in ambito regionale, da segnalare il secondo posto a Fornacette nei 10 km su strada, valido come Campionato Toscano. L’ultima affermazione in ordine di tempo è quella di sabato 28 marzo, nella prestigiosa mezza maratona di Praga, dove a trionfate nella categoria M70 è stato Leonardo Tramonti. Il confronto con atleti provenienti da tutto il mondo ha reso la vittoria ancora più significativa. A chiudere, un sentito ringraziamento agli allenatori Giaconi e Marconi, punti di riferimento fondamentali per questo straordinario avvio di stagione.

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