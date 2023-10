La Caffè Toscano Pielle Livorno a Castell’Arquato per tornare a vincere

In casa piellina, neppure a dirlo, la voglia di riscatto è tantissima; per coach Cardani nessun problema di formazione e roster al completo contro Fiorenzuola Bees

Smaltita la delusione per il passo falso interno ad opera della PSA Sant’Antimo, la Caffè Toscano Pielle Livorno è pronta a rimettersi in marcia con direzione Castell’Arquato, tana dei Fiorenzuola Bees di coach Dalmonte (palla a due domenica 21 ottobre, ore 18, al Pal’Arquato).

Il punto di riferimento offensivo della squadra è senza dubbio Emir Sabic, 26enne croato che nell’ultima stagione aveva giocato nel Cedevita Junior; a Zagabria Sabic viaggiava a 8 punti di media nel massimo campionato croato e anche in Italia ha subito dimostrato il proprio valore. La sua arma principale, da guardia pura, è senza dubbio il tiro da fuori. Altro giocatore di spicco è Jacopo Preti, ala grande (ma che gioca anche svariati minuti da centro) con un ottimo tiro da fuori e che due anni fa vinse la Serie B da assoluto protagonista con la Juvi Cremona. Quest’ultimo è tra i confermati assieme a Ricci (altro tiratore interno), Re, Giacchè e Biorac. Nei nuovi innesti l’ex Faenza Voltolini, il lungo Seck e gli esterni Bottioni e Seck. In casa piellina, neppure a dirlo, la voglia di riscatto è tantissima; per coach Cardani nessun problema di formazione e roster al completo.

