Nuova cintura nera I Dan di Judo al Kodokoan 1990

Davide Bragagni ha conquistato la Cintura Nera I Dan nella categoria Junior Kg 66. "Con la determinazione che lo ha sempre contraddistinto sul tatami, lo staff tecnico della palestra si augura che questo traguardo sia per il giovane atleta solo il punto di partenza di una lunga carriera sportiva ricca di successi e gratificazioni"

Durante la finale dei Campionati Italiani A2 di Judo, che si sono svolti sabato 17 marzo presso il Pala Maggiore Leinì (To), l’atleta Davide Bragagni ha conquistato la Cintura Nera I Dan nella categoria Junior Kg 66 con la determinazione che lo ha sempre contraddistinto sul tatami. Lo staff tecnico della palestra di Viale Petrarca che ha seguito Davide in questo percorso sportivo, il Direttore Tecnico Luca Aiello e i suoi collaboratori Francesco Aidone Pio e Davide Corsani, si augura che questo traguardo sia per il giovane atleta solo il punto di partenza di una lunga carriera sportiva ricca di successi e gratificazioni. Questo atteso risultato è infatti il frutto di anni di duro lavoro e impegno e ora si apre per Davide un nuovo capitolo ricco di nuove sfide e opportunità.

