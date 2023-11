Oggi alle 18 al Pala Macchia Caffè Toscano Pielle Livorno contro Aurora Desio

Secondo impegno casalingo di fila per la Caffè Toscano Pielle Livorno: sul parquet del Pala Macchia arriva (palla a due stasera ore 18) la Pallacanestro Aurora Desio, squadra atipica se ce n’è una e già capace di espugnare il Pala Macchia per ben due volte sponda Libertas, lo scorso maggio ai playoff e alla terza giornata. Il team di coach Gallazzi, attualmente nel gruppo di squadre a quota 8 punti, ha affidato le chiavi della regia a Simone Valsecchi, playmaker classe 2004 proveniente dall’Urania Milano (A2). Tante responsabilità anche nelle mani di Giacomo Baldini e soprattutto di Guglielmo Sodero, uno che in vita sua ha sempre fatto canestro e che sta viaggiando ad oltre 17 punti per gara. Massima attenzione, inoltre, ad Andrea Mazzoleni tra i migliori realizzatori e capitano della Rimadesio. Sotto canestro Giacomo Maspero è un lungo atipico e molto bravo a non dare di riferimento alle difese avversarie. Tra i principali punti di forza dell’Aurora c’è, innoltre, l’apporto della panchina, tanto che è davvero difficile considerare “non titolari” alcuni degli interpreti a disposizione di coach Gallazzi. Soprattutto se pensiamo a Matteo Tornari, Gabriele Giarelli e Ricards Klanskis. A chiudere le rotazioni Luca Colzani, Diego Raffaldi, e Stefano Elli, da aggiungere ovviamente all’infortunato Carlo Fumagalli. In casa Pielle l’avvicinamento alla sfida è filato liscio con l’umore alle stelle dopo 3 vittorie consecutive. Entusiasmo da gestire e resettare, perché questo campionato ha già ampiamente raccontato di essere imprevedibile.

