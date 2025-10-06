Premiati Christian, Mattia, Sofia e Gabriele

I quattro atleti livornesi si sono distinti rispettivamente in canottaggio, sciabola, atletica leggera e nuoto. Erano presenti alla premiazione Giovanni Giannone presidente provinciale del Coni e Roberto Volpi presidente del comitato paralimpico livornese

Il sindaco ha premiato in Comune quattro atleti livornesi che si sono distinti in attività sportive di canottaggio, sciabola e nuoto. Si tratta di Christian Volpi medaglia d’argento nella finale KL2 200 ai Mondiali di Canoa Sprint e Paracanoa disputati all’idroscalo di Milano; Mattia Galvagno medaglia d’oro nella prova a squadra di sciabola maschile ai Mondiali Paralimpici di Iksan in Corea del Sud; Sofia Gagliardo Gurrieri medaglia d’oro nella staffetta 4per100 mista agli Europei Youth Para Games di Instanbul; Gabriele Marrucci tre medaglie d’oro nelle gare di 100 rana, 200 misti e 50 rana al World Transplant Games di Dresda. Hanno partecipato all’evento, oltre al Sindaco e agli atleti premiati, Giovanni Giannone presidente provinciale del Coni e Roberto Volpi presidente del comitato paralimpico livornese. Presente in sala anche l’allenatrice Eleonora Bologna. Tutti d’accordo nel riconoscere il protagonismo di Livorno nello sport e da qualche anno anche nella realtà paralimpica. Livorno non lascia indietro nessuno e i giovani e meno giovani che nonostante gli impedimenti fisici si impegnano e riescono ad ottenere ottimi risultati, sono dei veri e propri esempi da imitare.

Questi i testi delle pergamene:

“L’Amministrazione Comunale di Livorno esprime le più sentite congratulazioni all’atleta Christian Volpi per aver conquistato la medaglia d’argento nella finale KL2 200 ai Mondiali di Canoa Sprint e Paracanoa, disputati all’Idroscalo di Milano nel 2025. Lo straordinario risultato, ottenuto sotto una pioggia battente, rappresenta la prima medaglia mondiale della tua carriera e un motivo di profondo orgoglio per la città di Livorno. La determinazione e la dedizione dimostrate nel lungo percorso sportivo e in questa competizione sono esempio di valore e ispirazione per tutti i giovani”. “Congratulazioni all’atleta Mattia Galvagno per avere vinto la medaglia d’oro nella prova a squadre di sciabola maschile ai Mondiali Paralimpici di Iksan – Corea del Sud nel 2025. Il tuo prestigioso successo è motivo di orgoglio per la città di Livorno e rappresenta un esempio luminoso per tutti i giovani schermidori”. “Congratulazioni all’atleta Sofia Gagliardo Gurrieri per aver conquistato la medaglia d’oro nella staffetta 4x100mista agil European Youth Para Games di Instanbul nel 2025. Il tuo successo rappresenta un motivo di grande orgoglio per la città di Livorno e un esempio luminoso e di ispirazione per tutti i giovani atleti”. “Congratulazioni all’atleta Andrea Marrucci per aver conquistato tre medaglie d’oro nelle gare di 100 rana, 200 misti e 50 rana, oltre a un argento nei 50 delfino nella categoria 50-59 anni ai World Transplant di Dresda. Il tuo risultato rappresenta un motivo di grande orgoglio per la città di Livorno e testimonia la forza nell’affrontare sfide importanti con coraggio e impegno”.

