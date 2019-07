Sei livornesi alla Maratona delle Dolomiti

C’erano anche sei livornesi alla Maratona delle Dolomiti, la gran fondo di ciclismo più famosa al mondo che in questa edizione ha visto al via 9038 concorrenti, con ben 72 nazioni rappresentate. I ciclisti labronici della squadra Star Bike che hanno preso parte al percorso medio (106 km, 3.130 metri di dislivello) sono tutti riusciti a portare a termine la durissima gara che si svolge tra Trentino-Alto Adige e Veneto e passa attraverso tutte le epiche vette dolomitiche. Con il capitano (nonché titolare della Star Bike) Davide Pulina, 45 anni, riuscito a giungere al traguardo addirittura 96esimo , 13esimo di categoria nonostante una foratura che gli ha fatto perdere circa 15 minuti, hanno ben figurato Francesco Banti, 30, Fabio Froli 33, Andrea Matteucci 55, Fabrizio Taranto 45 e Marco Sammuri 63, quest’ultimo strabiliante in rapporto all’età che lo collocava tra i partecipanti più anziani. Davide Pulina, partito con oltre 8mila concorrenti davanti dalla prossima edizione grazie alla sua posizione di classifica sarà fatto scattare molto prima. “Esperienza straordinaria – ha detto – Da anni sognavo di partecipare alla Maratona delle Dolomiti. Sono felice innanzitutto per come si sono comportati tutti i miei atleti, poi naturalmente anche per il piazzamento”. Soddisfatto pure Marco Sammuri, un vero guerriero: “Il problema è che in Toscana non abbiamo percorsi per poter preparare bene questa gran fondo, però con la nostra capacità di soffrire ne abbiamo messi dietro tanti ugualmente in un percorso stupendo e in uno scenario mozzafiato”.