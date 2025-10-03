Terza difesa del titolo mondiale per Dario Bellandi

L'atleta livornese del Rendoki Team è l'attuale campione del mondo di Mma Cage Warriors categoria pesi medi - 84 kg. Domani sarà protagonista nella gabbia anche la livornese Chiara Penco

Terza difesa del titolo per Dario Bellandi. Dopo due incontri duri e vinti contro Robin Roos a luglio dello scorso anno e Naglis Kanisauskas a marzo, l’atleta livornese del Rendoki Team sarà al Pala Pellicone di Roma domani sera 4 ottobre dove affronterà il brasiliano Claudio Riberio per difendere la cintura di campione del mondo di Mma Cage Warriors categoria pesi medi – 84 kg e sognare il salto nella categoria Ufc. “Essere campioni e allo stesso rappresentare Livorno è una responsabilità e un onore – ha detto in una intervista a Cage Warriors – Mi dà una carica immensa senza la quale non so se riuscirei a entrare in gabbia. Sono molto orgoglioso di essere livornese”. Al suo angolo Dario, come sempre, non sarà solo: ci saranno il suo allenatore Massimo Rizzoli insieme al suo vice Simone Bartolucci. E non mancherà intorno alla gabbia il tifo sfrenato degli amici. Inoltre la serata di domani, definita come la più grande serata di combattimenti nella storia italiana, vedrà i colori del Rendoki Team rappresentati anche da Chiara Penco che affronterà l’italiana Fabiola Pidroni. Let’s go Neanderthal. Let’s go Beasty Barbie.

