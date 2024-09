Vi alla 2ª edizione della “Granfondo Città di Livorno – Memorial Alluvione anno 2017”

Foto tratta dal sito ufficiale del Comune di Livorno www.comune.livorno.it

Ritorna, domenica 8 settembre, l’appuntamento con la Granfondo Città di Livorno – Memorial Alluvione anno 2017. Anche per questa seconda edizione della manifestazione ciclistica la data è stata scelta in modo da rientrare nel programma di iniziative volte a commemorare le vittime della tragica alluvione della notte del 10 settembre 2017. La Granfondo, organizzata dal Gruppo sportivo Carli Salviano Asd con il patrocinio del Comune di Livorno, è una manifestazione valida anche per il Tuscany Bike Challenge.

È previsto un percorso cicloturistico di 45,7 km (non agonistico ma con tratti cronometrati) che da Livorno si conclude a Rosignano Marittimo attraversando le suggestive colline livornesi e pisane (Valle Benedetta, Colognole, Castell’Anselmo, Lorenzana, Orciano, Badie) e un percorso più lungo (129 km) che fa ritorno a Livorno toccando Castelnuovo Misericordia e Gabbro. Si disputerà anche una Mediofondo con percorso di 77 km.

Il ritrovo per la partenza è previsto dalle ore 8.30 in via Beccaria, accanto al negozio Decathlon (Parco commerciale del Levante). A salutare gli atleti il sindaco Luca Salvetti, che ricorderà le vittime dell’alluvione.

Anche a questa edizione della Granfondo parteciperanno come testimonial grandi campioni del ciclismo quali Mario Cipollini, uno dei più grandi velocisti di tutti i tempi, vincitore di ben 189 corse tra cui un Campionato del Mondo; Michele Bartoli, considerato tra i migliori interpreti delle corse in linea, vincitore di due Liegi-Bastogne-Liegi, due Giri di Lombardia, un Giro delle Fiandre, una Freccia Vallone e altre gare prestigiose; Edita Pucinskaite, che nella sua carriera ha collezionato 98 vittorie tra cui due Giri d’Italia, un Tour de France vinto indossando ininterrottamente la maglia gialla dalla prima fino all’ultima tappa, un Campionato del Mondo in linea.

Informazioni dettagliate ed iscrizioni su https://www.endu.net/it/events/granfondo-citta-di-livorno-2/

Le modifiche alla viabilità – Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, domenica 8 settembre sarà momentaneamente sospesa la circolazione, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti, a partire dalle ore 8.30 (relativamente alle fasi di partenza) in via Beccaria, via di Levante, via della Valle Benedetta nel tratto compreso tra via di Levante e la S.P. n. 5; dalle ore 10.45 (relativamente all’arrivo della Mediofondo) e dalle ore 12.20 (arrivo della Granfondo) nel tratto di via di Levante compreso tra la S.P. n. 5 e via di Collinaia, nel tratto di via di Collinaia compreso tra via di Levante e via del Crocino, in via del Crocino, via di Popogna, via Nilde Iotti, via Gamerra.

In via Gamerra dalle ore 7 alle ore 15.30 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati.

