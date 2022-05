Amaranto a Tivoli. Il mister: “La squadra sta bene. Ora diamo tutto in questo rush finale”

Fischio di inizio in programma alle 16,30 di domenica 29 maggio. Al via la prima semifinale dei playoff nazionali tra W3 Maccarese e Us Livorno1915. Ritorno in programma domenica 5 giugno all'Armando Picchi

di Giacomo Niccolini

Alle 14 di sabato 28 maggio il pullman amaranto ha caricato fino all’ultimo giocatore e ha chiuso le porte. Direzione Tivoli. Laggiù, ad attendere la spedizione dell’Us Livorno 1915, ci sarà la W3 Maccarese, società giovane che in due anni dalla Prima Categoria è arrivata in Eccellenza e, qualificandosi seconda in campionato, è riuscita ad accedere alla fase dei playoff nazionali (fischio di inizio domenica 29 maggio alle 16,30).

Sul suo cammino però adesso c’è il Livorno di mister Angelini. Doppio incontro di semifinale nella speranza di avere altre due partite a disposizione per centrare l’obiettivo della promozione in serie D e uscire da questo inferno.

Mister Angelini in conferenza stampa pre-partita (clicca qui per rivedere la diretta FB dalla sala stampa dell’Armando Picchi) si è dimostrato sereno e consapevole dei mezzi che ha a disposizione per centrare l’obiettivo promozione.

“Adesso dovremo dare tutto per giocarci questo mini campionato – ha detto il tecnico ai microfoni della stampa – che, se tutto andrà bene, sarà di quattro partite. Il primo campionato lo abbiamo vinto, il secondo è andata come è andata ed è successo un po’ di tutto, e adesso abbiamo queste quattro partite davanti. Conterà molto far gol anche in trasferta visto che, per regolamento, vale doppio. E da domani (domenica 29 maggio, ndr) possiamo utilizzare nuovamente Torromino che non è da poco in quanto terminale offensivo e ci potrà dare una mano in fatto di gol. La squadra sta bene, anche come atteggiamento mentale vedo i ragazzi carichi e vogliosi di portare a termine questo obiettivo. Forse il problema è stato questo. La voglia. La troppa voglia che hanno loro, voi e tutti noi di raggiungere la promozione. Ma adesso inizia un nuovo campionato e dobbiamo essere concentrati per vincerlo”.