Arezzo – Us Livorno 1-0. Ionita porta subito avanti i padroni di casa
Amaranto impegnati nel derby contro gli aretini, seconda forza del girone a tre giornate dal termine della regular season. Un test certamente complesso per i labronici, oramai salvi ma costretti a fare a meno del supporto dei propri tifosi (trasferta vietata per i non residenti). Venturato lancia dal 1' Marchesi alle spalle del duo Di Carmine - Dionisi, quest'ultimo al rientro dalla squalifica
Penultimo match di campionato per gli uomini di Venturato, attesi al Comunale di Arezzo dalla compagine di Bucchi nella 36esima giornata del girone B di Serie C. Un derby che si annuncia a dir poco determinante per i padroni di casa, reduci dal pareggio a reti bianche nell’ultimo turno a San Benedetto del Tronto e adesso a -3 dall’Ascoli, vincente nell’anticipo contro il Forlì (0-3). Lato Livorno, il successo di settimana scorsa al Picchi ha dissipato le paure per la lotta salvezza, l’obiettivo per Dionisi e compagni sarà quello di tener testa alla prima della classe e tornare all’ombra dei 4 Mori con almeno un punto in tasca. Non convocato Mawete per l’ormai nota vicenda della presunta violenza sessuale di gruppo. Capitolo formazione, Venturato lancia dal 1′ Marchesi alle spalle del duo Di Carmine – Dionisi, quest’ultimo al rientro dalla squalifica.
Le formazioni ufficiali:
Arezzo (4-3-3): Venturi; De Col, Coppolaro, Chiosa, Righetti; Ionita, Iaccarino, Mawuli; Tavernelli, Cianci, Arena. All. Bucchi
Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Gentile, Noce, Camporese, Tosto; Luperini, Odjer, Bonassi; Marchesi; Dionisi, Di Carmine. All. Venturato.
Qui sotto la cronaca LIVE del match!
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43'
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Altro fallo di Tosto su Arena, fatica il difensore ex Empoli al cospetto dell’esterno di Bucchi
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38'
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Destro violento di Ionita, si allunga Seghetti che devia in corner
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35'
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Velo di Dionisi, Di Carmine non controlla e vanifica tutto
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34'
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Sponda di Ionita per Arena che non riesce nella deviazione vincente da pochi passi
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32'
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CIANCI! Colpo di testa fuori di poco su piazzato calciato da Arena
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31'
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Fallo di Noce su Cianci, punizione per gli uomini di Bucchi
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29'
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Check del Fvs per un possibile rigore per l’Arezzo, niente da segnalare per il direttore di gara che lascia correre
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25'
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C0rner per i padroni di casa che insistono nel forcing
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23'
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Iaccarino a terra, gioco fermo
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21'
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Sono i padroni di casa a fare la partita, soffrono adesso i labronici
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19'
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Sinistro da fuori di Bonassi, Venturi fa buona guardia e blocca in due tempi
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18'
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Ammonito Camporese per un intervento duro a metà campo
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9'
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Cianci tocca per Arena che calcia subito con il mancino, palla fuori di poco
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7'
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Avvio subito in salita per la truppa di Venturato
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5'
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GOL DELL’AREZZO! Batti e ribatti in area, la palla carambola sui piedi di Ionita che spara un missile imparabile per Seghetti. Aretini in vantaggio
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2'
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Tavernelli ci prova subito, Seghetti ci mette una pezza e concede il corner
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Comincia il match al Comunale!
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