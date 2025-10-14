Arlecchino Sport Livorno 2.0, tre vittorie nei test match al Viola Park

Nella foto principale il delegato FIGC Giovanni Sacripante, responsabile nazionale DCPS, Natasha Lombardi, presidente Nuova Arlecchino Livorno 2.0 e Matteo Salvini, tecnico della formazione di calcio a 7 paralimpica livornese

La squadra di calcio a 7 paralimpico ha affrontato Insuperabili, Pontedera e Fiorentina in vista del campionato. Premiata anche la presidente Natasha Lombardi con una maglia azzurra celebrativa per i 20 anni di impegno nell’inclusione sportiva

Tre vittorie su tre e tanto entusiasmo per l’Arlecchino Sport Livorno 2.0, formazione di calcio a 7 paralimpico affiliata che milita nella Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC.

La squadra livornese, guidata da Matteo Salvini, ha disputato nel weekend i test match pre-campionato al Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina, insieme ad altre realtà del movimento nazionale.

“I test match sono andati molto bene – racconta Salvini – abbiamo affrontato gli Insuperabili Firenze, il Pontedera e la Fiorentina DCPS, vincendo tutte e tre le partite. Oltre ai risultati, quello che ci rende più orgogliosi è il gioco di squadra e il gruppo che si è formato”. In campo si è messo in mostra anche Leonardo Greco, nuovo acquisto di appena 17 anni, autore di un gol all’esordio: “Non aveva mai toccato un pallone fino a settembre – aggiunge Salvini – ma ha già conquistato tutti, è la nostra mascotte”. Durante la giornata, la presidente Natasha Lombardi è stata premiata da Giovanni Sacripante, responsabile nazionale DCPS, con una maglia azzurra numero 20, simbolo dei vent’anni di presidenza. Un riconoscimento per l’impegno costante nel promuovere sport, inclusione e sensibilizzazione sul tema della disabilità: “Un premio meritato – sottolinea Salvini – per chi da due decenni porta avanti con passione un progetto che unisce e dà opportunità a tutti”.

La nuova stagione prenderà il via a metà novembre circa, con il calendario ancora in fase di definizione. L’Arlecchino Sport Livorno 2.0 quest’anno rappresenterà la città con i propri colori bianco e blu, non più sotto l’egida dell’Us Livorno 1915 e quindi abbandonando così i colori della città: “Ci dispiace solo che possa passare il messaggio che i ragazzi non fossero all’altezza di indossare l’amaranto – spiega l’allenatore – ma noi andiamo avanti con orgoglio, forti della stima e del supporto della Federazione. Da giugno non abbiamo più avuto notizie da parte della dirigenza dell’Unione Sportiva Livorno 1915 in merito al proseguire le nostre strade insieme e quindi abbiamo dovuto quindi arrangiarci da soli. Ci tengo a sottolineare che non abbiamo mai chiesto il supporto economico alla società amaranto facendo sempre con le nostre gambe”.

Attualmente la squadra conta 18 atleti e prosegue gli allenamenti ogni mercoledì e ogni venerdì alle Cinque Querce, dalle 18.30 alle 22.00. Chiunque voglia avvicinarsi al progetto può presentarsi al campo per conoscere da vicino il gruppo e provare un allenamento.

“Siamo pronti a nuove sfide – conclude Salvini – e presto ci saranno anche novità con altri tornei e iniziative di calcio integrato. L’importante è continuare a crescere insieme, in campo e fuori”.

La rosa dei giocatori: Brunero Brega 66, Marco Palumbo 1, Matteo Cappelli 30, Francesco Perrone 22, Luca Cantini 3, Sonny Peruzzi 15, Lorenzo Bilanci 14, Simone Luciano 24, Fabio Paternoster 9, Nicolas Gandolfo 10, Mattia Cordano 11, Emanuele Orsini 19, Angelo Merlino 7, Marco Fancelli 8, Andrea Fazzari, Leonardo Greco, Antonino Rossella, Maya Lombardi.

Lo staff: Presidente: Natascia Lombardi. Dirigenti: Susanna Pagani, Elena Giorgetti, Viola Salvini. Dirigenti Accompagnatori: Roberto Bilanci, Sergio Peruzzi. Allenatori: Matteo Salvini, Valerio Orsini, Matteo Stella.

