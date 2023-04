Atletica Libertas Unicusano: Brillan Gori e Matteini a Pistoia. Al top Lenzi e Ingusci a Firenze

A Pistoia è iniziato il CdS interprovinciale per i nostri giovani portacolori. La squadra maschile dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno va subito al terzo posto nella classifica del raggruppamento. Oro e bronzo per Gori nello sprint, coppia oro e argento nella marcia con Eleonora Lenzi e Vittoria Ingusci, e bronzo per Matteini nel disco.

Negli 80m Edoardo Gori conquista il bronzo con il crono di 9″74 sfiorando il proprio primato, mentre grande esordio per Simone Coltelli che taglia il traguardo in 9″89, e Valerio Vanzini fa 10″63. Nei 150m invece Edoardo Gori riesce a vincere la gara con il primato personale in 17″59, seguito al quarto posto da Simone Coltelli in 18″16 e Giancarlo Varrone in 18″39, primato anche per lui, così come per Martino Melucci in 19″14.

Va al primato anche Alessio Fiori in 20″94, mentre esordio per Orlando Batini Capecchi in 22″31.

Al femminile gran primato di Linda Rosito che si migliora fino a 11″23, seguita da Vanessa Toko, Giorgia Cavalieri e Kristel Pera in 11″75, 11″89(PB) e 11″90, mentre Giorgia Elisei, Giusi Gilardi e Anna Parisi tagliano il traguardo in 12″21, 12″37, e 12″56.

Nei 150m altro primato personale per Linda Rosito conclusi in 21″17, seguita da Kristel Pera in 23″31. Nei 1.000m personale per Mattia Tedeschi che termina la gara in 3’03″88, mentre Andrea Benedetti esordisce in 4’02″54. Al femminile Anna Parisi e Giorgia Elisei coprono la prova rispettivamente in 4’50″45 e 4’55″39.

Per quanto riguarda la marcia la gara si è tenuta a Firenze, dove Eleonora Lenzi ha trionfato con il tempo di 16’27″2, mentre Vittoria Ingusci è seconda in 17’29″5. Nei 300hs Michele Gori cade all’ingresso nel rettilineo finale, ma non si scoraggia e chiude in 51″16. Nell’alto Irene Pappalardo valica l’asticella a quota 1,20m, e dopo atterra in sabbia a 7,43m nel salto triplo. In gara anche Vanessa Toko che balza a 8,40m, primato personale, e Giusi Gilardi che fa 8,15m. Al maschile nel salto in lungo personale per Giancarlo Varrone e Valerio Vanzini che atterrano rispettivamente a 5,36m, e 5,01m, mentre Martino Melucci arriva a 4,83m. Nel disco medaglia di bronzo per Sara Matteini che scaglia l’attrezzo a 20,47m, mentre Giorgia Cavalieri arriva a 12,26m. Nel peso Michele Gori lancia fino a 8,48m, mentre Orlando Batini Capecchi e Riccardo Magrelli arrivano a 6,40m e 6,31m.

