Atletica. Vittoria in Diamond League per Andy Diaz Hernandez

Andy Diaz continua la sua caccia alla finale di Zurigo della Diamond League

Sono bastati solamente due salti validi per far vincere la tappa della Silesia della Diamond League all'atleta cubano ma livornese di adozione Andy Diaz

di Chiara Montesano

Seconda tappa di Diamond League per il triplista nato a Cuba e tesserato per la Libertas Unicusano Livorno Andy Diaz Hernandez.

Dopo la tappa di Parigi di giugno, l’atleta ha partecipato alla tappa della Silesia, in Polonia, vincendo davanti all’oro olimpico e mondiale della specialità Pedro Pichardo.

Con un hop, step, jump di 17.53m il livornese di adozione si aggiudica la tappa polacca andando a conquistare punti importanti per la qualificazione alla finale della Diamond League che si svolgerà a settembre a Zurigo.

Sono stati solamente due i salti validi per Diaz ma sono bastati a piazzarsi davanti ad un atleta plurimedagliato come Pichardo. Rivedremo il triplista in qualche tappa del circuito internazionale per guadagnarsi uno dei posti disponibili per la tappa finale.

