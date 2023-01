Bakset Amatori, Nuova Vigoni ancora al top. Cadono Ge.Ca. e Athletico MNT

Si è conclusa ieri la settimana di gare nel girone livornese del Campionato Amatori UISP di basket della zona Pisa/Lucca/Livorno e non sono mancate le sorprese; infatti se la Nuova Vigoni continua la sua marcia immacolata espugnando il PalaPerticale di Piombino, tana degli Steelworkers, per 64 – 57, le due gare giocate alla Palestra Gemini mercoledì e giovedì hanno visto le sconfitte casalinghe della seconda e della terza in classifica, cioè lo Studio “Ge.Ca.” e l’Athletico MNT.

Ma andiamo con ordine partendo dal match di Mercoledì fra Studio “Ge.Ca.” e Scimmie Livorno: gara sempre in bilico con vantaggi sempre sotto la doppia cifra da ambo le parti, alla fine la spuntano Le Scimmie, rinforzate per il girone di ritorno da un paio di innesti giovani che dimostrano però di essersi amalgamati con la vecchia guardia velocemente, per 62 – 58 grazie a un’ottima difesa soprattutto nell’area colorata e alla maggior precisione ai liberi; il giorno dopo sullo stesso campo (fra parentesi in entrambe le sere temperatura più adatta a un match di hockey su ghiaccio che di basket, speriamo che chi di dovere provveda) dove l’Atheltico MNT cede per 49 – 57 a un orgoglioso VideoEvents che, dopo un girone di andata con molti più bassi che alti, sembra aver ritrovato lo spirito giusto quanto meno per acciuffare il quarto posto che vorrebbe dire Play-Out.

Ora in classifica abbiamo come detto in testa solitaria la Nuova Vigoni imbattuta con 16 punti in 8 incontri, segue lo Studio “Ge.Ca.” che di punti ne ha 14 ma con una gara disputata in più; al terzo posto (che ricordiamo vuol dire A1 diretta e, forse, accesso ai Play-Off dato che dei tre gironi si qualificano anche le due migliori terze) l’Athletico MNT viene raggiunto a 8 punti dalle Scimmie che però hanno disputato una gara in più (8 a fronte di 7), subito dietro a 6 punti ma con entrambe 9 gare disputate sono appaiate Steelworkers Piombino e VideoEvents Livorno, chiudono I Libici Livorno, che questa settimana hanno riposato essendo il girone a 7, ancora senza vittorie in 8 gare disputate.

Per quanto riguarda il prossimo turno si partirà martedì alle 22 in Via Pera in quello che a questo punto diventa un match importantissimo in chiave terzo posto fra i padroni di casa delle Scimmie e l’Athletico MNT, per proseguire mercoledì in via Cecconi dove alle 21, 45 si affronteranno VideoEvents e Steelworkers in quella che è una sorta di ultima spiaggia per poter ancora sperare di acciuffare la A1 unica della prossima stagione; chiuderà il match in programma alla Bastia Venerdì alle 21, 45 fra I Libici e Studio “Ge.Ca.”.

Da segnalare inoltre che è partito questa settimana pure il Campionato Regionale Amatori Femminile dove la compagine livornese delle Foritempo ha battuto Martedì sul parquet casalingo di via Cecconi per 50 – 25 la compagine de “La Fornace” Valdera, in un girone a quattro squadre dove nell’altro match in programma la Nico Basket Ponte Buggianese ha regolato in casa la PF Pisa per 33- 18; proprio le pisane saranno le prossime avversarie della Foritempo, si giocherà venerdì alle 21 alla Palestra del Liceo Buonarroti in Piazza Marchesi nella città della torre Pendente.

