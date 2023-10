Basket. Pielle, trasferta infrasettimanale insidiosa sul parquet di Piacenza

La trasferta di mercoledì 11 ottobre (palla a due ore 20:30) sarà la prima di 6 turni infrasettimanali incastrati in un calendario lungo 34 partite

Archiviata la prima vittoria stagionale, a discapito della Del Fes Avellino per 66-64, la Caffè Toscano Pielle Livorno è pronta per salire nuovamente sul pullman stavolta con destinazione Piacenza. La trasferta di mercoledì 11 ottobre (palla a due ore 20:30) sarà la prima di 6 turni infrasettimanali incastrati in un calendario lungo 34 partite.

Dicevamo della Bakery Piacenza, squadra a dir poco spigolosa e già affrontata ai quarti di finale di Supercoppa; in quella circostanza la Pielle giocò una partita ai limiti della perfezione, vincendo di oltre 20 lunghezze ma il manuale del basket in tal senso è chiaro: ogni partita ha una storia a sé. E come se non bastasse la squadra di coach Salvemini, subentrato a coach Conti nelle ore successive al ko del Pala macchia, ha la qualità di non mollare mai, vedi la vittoria colta a Cassino pochi giorni fa. Giovane e forte fisicamente il roster biancorosso: in estate la regia è stata affidata a Lucas Maglietti, playmaker argentino lo scorso anno in forza alla NPC Rieti. Nello spot di guardia Martino Criconia è senza ombra di dubbio il principale terminale offensivo; e ancora Wiltshire, Mastroianni e Besedic, quest’ultimo elemento di esperienza con oltre 10 anni di militanza nella Serie A slovena. Ma attenzione, perché la Bakery è assolutamente forte e imprevedibile pure dalla panchina con i vari Soviero, El Agbani, Marchiaro e Manenti.

