Bi.Emme Service Libertas Livorno – Sella Cento 58-65.

La 33esima giornata propone agli amaranto il test chiave per la salvezza al Pala Macchia contro i biancorossi, sconfitti nell'ultimo turno da Milano e adesso a sole due lunghezze di distanza proprio dai labronici

di Lorenzo Evola

Dopo i due successi consecutivi contro Avellino e Piacenza, ecco un altro test importante per i ragazzi di Di Carlo. Al Pala Macchia gli amaranto sono attesi infatti dagli emiliani di mister Di Paolantonio, reduci dal ko interno contro Milano e adesso in 15esima posizione, a sole due lunghezze di distanza dai labronici. A sole sei giornate dalla chiusura della regular season, un vero e proprio scontro diretto per Fantoni e compagni.

SEGUI LA DIRETTA QUARTO PER QUARTO!

Primo Quarto

Inizio primo quarto favorevole agli emiliani di coach Di Paolantonio, che si portano avanti (2-8) al primo time out grazie alle iniziative di Davis. Con il passare dei secondi i padroni di casa prendono le misure e realizzano un parziale di 12-2 spinti da un tarantolato Banks (saranno 9 i punti solo nei primi 10′). Le percentuali degli ospiti calano sia dall’arco che dal pitturato possesso dopo possesso e allora la Libertas chiude avanti di quattro lunghezze al termine del primo quarto di gara, grazie anche al contributo di Buca e Allinei.

Secondo quarto

Cento continua a sparare a salve dall’arco, ne approfittano i ragazzi di Di Carlo che si portano sul 19-14. Italiano risponde ad una tripla di Davoe ma il ritorno in campo di Davis (5 punti in due possessi) riporta la parità al Pala Macchia. Buca risponde ad un’altra tripla (stavolta di Benvenuti). Al secondo time out è ancora Buca a farsi spazio sotto canestro e a portare avanti i suoi della minima misura. La verve di Allinei giova ai possessi amaranto ma al terzo fallo fischiato al numero 19 coach Di Carlo è costretto al cambio. Un Banks tirato a lucido frutta un parziale di 5-0 agli amaranto a meno di un giro d’orologio dalla fine. Al tramonto della prima metà di gara però un incontenibile Davis permette agli emiliani di riacciuffare la parità (tiro dal mid range allo scadere).

Terzo quarto

Davoe e Benvenuti rendono vano il vantaggio minimo firmato ancora da Banks. Si procede punto punto punto al Pala Macchia, ospiti trascinati dai soliti Davoe e Davis, i quali creano non pochi problemi alla difesa amaranto, nell’altra metà sono Banks e Filloy a tenere in vita i compagni. L’ingresso di Fratto e Fantoni restituisce un po’ di kg e centimetri al quintetto amaranto, incollato sul risultato nonostante un Davis che non accenna minimamente a calare. Una bomba di Alessandrini manda i rossoneri a +6, la Libertas prova a tenere botta ma dalla panchina escono troppi pochi punti e allo scadere del terzo quarto sono gli emiliani a chiudere avanti (50-53). Tutto ancora in bilico al Pala Macchia.

