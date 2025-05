Calcio. “Facciamo squadra per il nostro futuro”, torneo amichevole a Banditella

Domenica 11 maggio si preannuncia come una giornata di festa, la raccolta alimentare organizzata in occasione del torneo amichevole di calcio per ragazzi, categoria 2016 al campo da calcio a Banditella in via Pietro Nenni.

L’iniziativa realizzata grazie alla generosa sensibilità della ditta A. Bettarini e figli srl, dal titolo Ambiente e Sicurezza in campo: “Facciamo squadra per il nostro futuro” coinvolgerà piccoli calciatori, famiglie, allenatori e volontari, tutti uniti in campo e fuori per promuovere la solidarietà e la responsabilità sociale.

Durante il torneo, che vedrà la partecipazione entusiasta di diverse squadre locali, sarà organizzata una raccolta di beni alimentari destinati alle famiglie bisognose del territorio. Grazie alla generosità di tutti, verranno raccolti prodotti alimentari di prima necessità, contribuendo concretamente al sostegno di chi attraversa momenti di difficoltà.

L’evento rappresenterà anche un’importante occasione per sensibilizzare i giovani atleti sui temi ambientali e sulla sicurezza nello sport. Educatori e allenatori sottolineeranno l’importanza del rispetto dell’ambiente attraverso comportamenti sostenibili, come la corretta gestione dei rifiuti durante le manifestazioni sportive, e ribadiranno le regole per garantire un gioco sicuro e rispettoso di tutti.

La giornata si concluderà con soddisfazione e orgoglio per il risultato ottenuto: la solidarietà e il rispetto per l’ambiente si dimostreranno valori fondamentali, capaci di unire e rafforzare la comunità.

Un ringraziamento speciale andrà a tutte le squadre partecipanti, ai volontari e alle famiglie che renderanno possibile questa iniziativa. Insieme, continuando a fare squadra, potremo davvero costruire un futuro migliore per tutti.

