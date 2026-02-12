Campobasso – Us Livorno 1-2. Comincia la ripresa al Molinari!

Amaranto attesi in terra molisana nel turno infrasettimanale della 26esima giornata del girone B. Avversario ostico i ragazzi di Zauli, in piena zona playoff e in cerca di riscatto dal ko a Gubbio. Venturato lancia dal 1' Peralta alle spalle del tandem Malagrida - Di Carmine

di Lorenzo Evola

Archiviato il prezioso successo al Picchi nello scontro salvezza contro il Bra, il calendario impone agli uomini di Venturato un altro ravvicinato impegno di campionato. Nella 26esima giornata del girone B di Serie C, infatti, Dionisi e compagni faranno visita all’Antonio Molinari (calcio d’inizio alle 20.30), casa dei rossoblù di mister Zauli. I molisani – sesta forza del torneo – galleggiano tra i piani alti della classifica e vorranno farsi perdonare di fronte al proprio pubblico il ko di misura (1-0) nell’ultima uscita in quel di Gubbio. Lato Livorno invece, regna maggior serenità in seguito al margine venutosi a creare dalla zona calda (+4 dal quartultimo Bra, appunto), con uno sguardo che volge involontariamente verso la porta d’acceso ai playoff, oramai neanche troppo distanti. Capitolo formazione, Venturato lancia dal 1′ Peralta alle spalle del duo Malagrida – Di Carmine. Spazio anche a Camporese e Tosto in difesa, c’è Bonassi in mediana al fianco di Hamlili e Luperini.

Le formazioni ufficiali:

Campobasso (3-5-2): Tantalocchi; Salines, Celesia, Papini; Pierno, Gargiulo, Brunet, Gala, Martina; Bifulco, Sarr. All. Zauri

Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Ghezzi, Camporese, Tosto, Falasco; Luperini, Hamlili, Bonassi; Peralta (dal 46′ Marchesi); Malagrida, Di Carmine (dal 46′ Vayrynen). All. Venturato

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

65' Giallo per Falasco che sgambetta Di Livio in contropiede 64' Errore di Salines, Malagrida prova ad approfittarne ma viene chiuso in corner 62' Magnaghi! Stacco di testa del centravanti di Zauri, palla che sfiora il palo a Seghetti immobile 56' Ancora Martina! Bolide di sinistro dell’esterno molisano, palla out di poco 52' Cross di Martina, Seghetti devia di pugno 46' Doppio cambio per Venturato, dentro Marchesi e Vayrynen per Peralta e Di Carmine Comincia la ripresa al Molinari! Termina il primo tempo al Molinari. Amaranto avanti grazie ai timbri di Malagrida e Bonassi, Brunet accorcia le distanze prima che Di Carmine fallisca il rigore del possibile 1-3 46' DI CARMINE SBAGLIA DAL DISCHETTO! Tantaocchi ipnotizza il numero 13 e mantiene il risultato sull’1-2 45' RIGORE PER GLI AMARANTO! Di Carmine tocca per Bonassi, Cenesia interviene in ritardo e costringe il direttore di gara ad indicare il dischetto 42' Ancora Martina pericoloso in area, il suo sinistro si spegne sull’esterno della rete 41' SEGHETTI! Martina ci prova di sinistro, l’ex Empoli si distende in corner 38' Adesso riprende coraggio la compagine di casa, amaranto in apnea 36' GOL DEL CAMPOBASSO! Brunet si incunea per vie centrali, vince un rimpallo e scarica un missile all’incrocio dei pali. Molisani che accorciano subito le distanze 34' GOOOLLL DEL LIVORNOO! HA RADDOPPIATO BONASSI!! Numero di Malagrida che slalomeggia in area e serve un cioccolatino per l’accorrente Bonassi che non può sbagliare da due passi 30' LUPERINI! Tocco geniale di Hamlili per il numero 7 che spara di prima intenzione, la palla si infrange sulla traversa. Grande chance per gli amaranto 25' Tocco di Malagrida per Di Carmine, suggerimento troppo lungo, non ci arriva l’ex Verona 20' Campobasso vicino all’immediato pareggio con Bifulco, Seghetti neutralizza il destro dell’attaccante di Zauri 17' GOOOLLL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO MALAGRIDAAA!! Luperini riceve in area e calcia, Salines intercetta ma devia la sfera sui piedi dell’ex Rimini che fulmina Tantalocchi da due passi. Amaranto avanti 14' Alza il pressing la truppa di Venturato, si chiude con ordine però la compagine molisana 11' Gargiulo sfonda a sinistra e crossa, blocca Seghetti 8' Punizione di Falasco, i padroni di casa concedono il corner 5' Giallo per Bonassi che stende Gala in contropiede 2' Numero di Peralta in area, il suo tocco però non trova nessun compagno a rimorchio L’arbitro fischia l’inizio, comincia il match al Molinari

Condividi:

Riproduzione riservata ©