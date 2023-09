Canottaggio: 2 senza Magagnini, Sabatini Campioni Italiani under 18

Dopo qualche anno, il blasonato palmares del Gruppo Sportivo VVF Tomei Sez. Canottaggio, torna ad essere arricchito con un titolo italiano di canottaggio grazie ad Alberto Magagnini ed Enrico Sabatini

Dopo qualche anno, il blasonato palmares del Gruppo Sportivo VVF Tomei Sez. Canottaggio, torna ad essere arricchito con un titolo italiano di canottaggio grazie ad Alberto Magagnini ed Enrico Sabatini, equipaggio due senza under 18, che agguanta l’oro con un travolgente serrate relegando gli ottimi equipaggi di Flora e Sanremo rispettivamente al secondo e terzo posto.

Questa avvincente regata si è svolta ai Campionati Italiani di società al centro nazionale di canottaggio di Pusiano nel trascorso fine settimana. È stata una regata tirata fin dall’inizio con i tre equipaggi, che poi si sono piazzati sul podio, sempre sulla stessa linea e che si è risolta solo nel finale, alle famigerate boe rosse che segnalano gli ultimi 250 m. del percorso. Determinazione nell’imprimere forza in acqua e nel salire nella frequenza dei colpi hanno fatto la differenza a vantaggio dei livornesi.

Alberto Magagnini, che fin dalle categorie giovanili ci ha abituato a brillanti prestazioni, si è messo a disposizione di Enrico Sabatini che è arrivato al canottaggio solo da un anno e insieme hanno raggiunto questo meraviglioso quanto inaspettato titolo italiano che fa ben sperare per il futuro di questa coppia di vogatori che ancora avrà davanti un altro anno di categoria junior dove poter dispiegare tutto il potenziale. Da non sottovalutare la preparazione dei ragazzi che in questi ultimi tempi si sono resi disponibili anche al doppio allenamento giornaliero sotto la guida dell’allenatore Massimo Marconcini già olimpionico di Barcellona nel singolo.

Gli altri risultati ottenuti dagli equipaggi livornesi sono stati sesto posto in finale b per il 4 di coppia under 18 composto da Diego Caruso, Riccardo De Girolamo Vitolo, Galanti Jacopo e Langella Gabriele, 5° posto per il doppio over 17 composto da Emiliano Ceccatelli e Edoardo Benini e 4° posto per il singolista Jacopo Giusti nella finale b del singolo.

In concomitanza del Campionato Italiano di Società si è svolto anche il Meeting Nazionale Allievi e Cadetti e il Trofeo Giovani con regate alle quali hanno partecipato rappresentative regionali. I canottieri dei VVF Tomei hanno ben figurato conquistato 3 medaglie doro, 3 medaglie d’argento e 2 medaglie di bronzo. Due Medaglie d’oro sono state conquistate da Matteo Gentini e una da Massimo Mariotti, l’argento è andato a Diana Della Valle, Adele Ceccatelli e Cristhian Lari, il bronzo è stato conquistato da Nicholas Di Fraia in doppio con Leonardo D’Alessi e da Marta Ceccatelli. Di seguito i risultati nel dettaglio.

Meeting Nazionale allievi e cadetti

Regate di venerdì

Doppio cadetti femminile Ginevra Cecconi e Marta Ceccatelli quarto posto

Singolo 7.20 allievi c Andrea Dellamaggiore quarto posto

Quattro di coppia allievi b2 Mariotti Massimo, Lari Christian, Angelo Flavio Caliandro, Giacomo Salvadori quinto posto

Singolo Cadetti maschile Matteo Gentini Oro

Doppio allievi c maschile Nicholas di Fraia e Leonardo D’Alessio Bronzo

Regate di sabato

Singolo 7.20 allievi b1 Massimo Mariotti Oro

Singolo 7.20 allieve B2 Diana Della Valle Argento

Quattro di coppia cadetti Misto con Canottieri Firenze Matteo Gentini Oro

Singolo 7.20 allievi B2 Christian Lari Argento

Singolo 7.20 allieve B1 Adele Ceccatelli Argento

Quattro di coppia allievi C misto con Canottieri Firenze Leonardo D’Alessio, Andrea Della Maggiore, Nicholas Di Fraia 5 posto

Trofeo dei Giovani delle selezioni regionali

Regate di domenica

Quattro di Coppia Allieve C Toscana Marta Ceccatelli bronzo

Singolo cadette Toscana Ginevra Cecconi quarto posto

Quattro di coppia cadetti Toscana Matteo Gentini quarto posto

Condividi: