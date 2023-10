Canottaggio. Ceccatelli e Benini del VVF Tomei conquistano un altro titolo italiano nel canottaggio

A distanza di poche settimane dalla conquista del titolo sul due senza juniores ancora una volta il gruppo sportivo Vigili del Fuoco Tomei di Livorno va a segno dirottando su Livorno un altro titolo italiano sul doppio senior

Domenica 22 ottobre si è svolto nel Canale dei Navicelli a Pisa il Campionato Italiano di Fondo di canottaggio sulla distanza di 6000 m riservato alle imbarcazioni di doppio e 4 senza. A distanza di poche settimane dalla conquista del titolo sul due senza juniores ancora una volta il gruppo sportivo vigili del fuoco Tomei di Livorno va a segno dirottando su Livorno un altro titolo italiano sul doppio senior. Con una avvincente regata svolta a cronometro il doppio livornese composto da Emiliano Ceccatelli e Edoardo Benini é riuscito a fermare il cronometro sul tempo di 20 primi e 41 secondi relegando al secondo posto l’ottimo equipaggio della società Cernobbio e al terzo posto la società canottieri Padova. I due canottieri hanno condotto una gara impeccabile con un ritmo costante e produttivo riuscendo anche ad incrementare i colpi nei metri finali. La stagione 2023 si sta quindi chiudendo con un’ampia soddisfazione per il canottaggio livornese targato Vigili del Fuoco Tomei che aggiunge così un nuovo titolo italiano al già nutrito palmares. Sempre nelle gare valide per il campionato italiano hanno gareggiato con impegno due equipaggi della categoria doppio ragazzi.

L’equipaggio composto da Riccardo De Girolamo Vitolo e Diego Caruso è giunto tredicesimo e quello composto da Jacopo Galanti e Gabriele Langella è giunto diciannovesimo su 31 partecipanti. Nelle gare riservate al canottaggio giovanile hanno fornito una convincente prova anche i ragazzi del doppio cadetti composto da Alessio Franzoni e Matteo Gentini che sono risultati quarti ad un soffio dalla conquista di una medaglia al cospetto di 21 partecipanti. Medaglie d’argento invece conquistate con grande merito da Ginevra Cecconi nel 4 di coppia cadette misto con Pontedera e da Marta Ceccatelli nel 4 di coppia allieve C misto con la Canottieri Limite sull’Arno.

