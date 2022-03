Certaldo-Livorno, Angelini: “Curioso di vedere la squadra in azione, è un gruppo sano”

Tante novità nel nuovo Livorno di mister Angelini. Pecchia agirà sulla trequarti e avrà compiti decisamente più offensivi, Bellazzini spostato sull'out di destra. Ferretti ancora infortunato, gioca Vantaggiato nel ruolo di punta centrale

di Filippo Ciapini

Mediagallery La probabile formazione amaranto (4-2-3-1): Mazzoni; Franzoni, Ghinassi, Russo, Pulina; Gargiulo, Luci; Torromino, Pecchia, Bellazzini; Vantaggiato. All. Angelini

Tutto pronto per la sfida tra Certaldo e US Livorno. La sfida, in programma domenica 13 marzo alle 14.30 al Lotti di Poggibonsi, vede la prima in amaranto del nuovo mister Giuseppe Angelini (foto di Lorenzo Amore Bianco). Arrivato dopo le dimissioni di Buglio, il nuovo tecnico ha parlato così della sua prima settimana: “Ho trovato un gruppo sano e vedendo gli allenamenti la qualità non è di questa categoria – ha detto – La partita contro il Perignano, invece, lo era. Sono curioso quanto voi e i tifosi, se mettiamo in campo quanto fatto in allenamento non ci saranno problemi”. Amaranto che, dopo la sconfitta di sabato scorso, hanno visto ridurre il gap dalle inseguitrici. Ecco dunque che la partita contro il Certaldo sarà determinante per le sorti del campionato: “Penso sia un discorso di lavoro, mentalità e adattamento – ha continuato – Vorrei dare organizzazione, il Livorno deve giocare nella metà campo avversaria, avere più palla, creare occasioni e rischiare meno”. Nel corso della rifinitura, però, oltre all’infortunato Ferretti e ai febbricitanti Marinai e Panebianco, anche Palmiero ha accusato un piccolo problemi. Il Livorno quindi scenderà in campo con il solito 4-2-3-1 con diverse novità tattiche. Mazzoni sarà in porta, con Ghinassi e Russo al centro e Franzoni sull’out di destra. Chance dal primo per Pulina, altrimenti pronto Giuliani. A centrocampo Luci e Gargiulo supporteranno il reparto offensivo composto da Torromino e Bellazzini sugli esterni e Pecchia al centro. In attacco il solito Vantaggiato. “Mi aspetto di vedere un Livorno con velocità di palla, qualità delle giocate – ha concluso Angelini – La partita dura novanta minuti e ci sono tante dinamiche sia fisiche che mentali. Chi gioca contro il Livorno deve avere timore di noi”.

Le probabili formazioni

CERTALDO (4-4-2): Orsini; Orsucci, Vecchiarelli, Volpini, Razzanelli; Bernardini, Pampalone, Martini, Zanaj; Corsi, Kouko. All. Ramerini

LIVORNO (4-2-3-1): Mazzoni; Franzoni, Ghinassi, Russo, Pulina; Gargiulo, Luci; Torromino, Pecchia, Bellazzini; Vantaggiato. All. Angelini